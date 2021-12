En effet, la Monaco Esports Fédération (MeSF), Monaco Esports et Nicecactus se sont de nouveau associés pour un évènement 100% en ligne. ET pour les joueurs du monde entier.

20.000 euros de cashprize

Suite à l’édition Warm-Up de 2020, le Monaco Gaming Show revient en effet cette année. Cet événement permettra aux joueurs de s’affronter sur Fortnite ainsi que sur Rocket League. Sachant que chacune de ces compétitions offrira un cashprize de 20 000€ ! De quoi faire frémir le rocher une fois encore !

Petit rappel historique. Le Monaco Gaming Show est un événement créé et développé par l’organisation Monaco Esports, membre de la Monaco Esports Fédération. Depuis 2020, ils se sont associés à Nicecactus, société spécialisée dans la production de compétitions esport. Le but était de "développer un événement d’envergure internationale qui répond aux attentes des joueurs et aux ambitions de Monaco dans le domaine du gaming et de l’esport".

Mike M. Hessabi, Président de Nicecactus.gg a déclaré à ce sujet :

Ancré dans la culture monégasque, le sport occupe une place importante dans le paysage de la Principauté. L'esport et le social gaming ont désormais leur événement annuel au travers du Monaco Gaming Show. Nicecactus est fier d'organiser pour la deuxième année cet événement prestigieux et international avec notre partenaire Monaco Esports Federation et sous le haut patronage de la Principauté

Capitale mondiale de l'eSport ?

C'est en tout cas l'ambition de la principauté. Et ce que souhaite Louis Ducruet, président de la Monaco Esports Fédération et membre de la famille princière. Voici précisément ce qu'il en dit :

Au travers de cet événement, nous souhaitons que Monaco se donne les moyens d’être un champion dans le milieu de l’esport. Le Monaco Gaming Show nous permettra de confirmer que nous sommes ouverts d’esprit et que la principauté veut être pionnière dans ce domaine où d’autres pays, plus grands, ne se sont pas encore lancés ! Cela montre qu'on est dans le bon timing pour s’engager.

Le programme du Monaco Gaming Show

Le Monaco Gaming Show a déjà tenu les qualifications de sa compétition Rocket League. Vous pouvez retrouver toutes les informations ci-dessous :

Rocket League – Cashprize : 20 000 €

Les équipes qualifiées : Team Liquid Na’VI ForFunSmileyFace Team Queso

Les équipes invitées : Team Endpoint Dignitas BDS Vitality

Finale – Dimanche 19 décembre – 15h

Pour le tournoi Fortnite, les inscriptions ouvriront le lundi 13 décembre et vous pouvez retrouver le calendrier de la compétition ci-dessous :

Fortnite – Cashprize : 20 000 €

Ouverture des inscriptions – Lundi 13 décembre

Qualifiers – Jeudi 16 décembre – 20h

Playoff – Vendredi 17 décembre – 20h

Finale – Samedi 18 décembre

Pour toutes les informations, rendez-vous sur le site officiel de l'événement.