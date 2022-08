Plus rien ne devrait nous surprendre et pourtant… Ces dernières années, les collaborations aussi folles que les autres sont devenues monnaie courante. Fortnite a ouvert la voie aux crossover improbables, mais on ne s’attendait clairement pas à voir du Star Wars ou du Marvel dans ce très gros action-RPG.

La rencontre entre Assassin's Creed et Marvel

En voilà une rencontre du troisième genre. Un datamineur a en effet fait une trouvaille des plus surprenantes. Alors que les fans attendent avec impatience de découvrir l’avenir de la licence avec Assassin's Creed Infinity et AC Rift, Ubisoft préparerait en secret une collaboration inattendue pour l’un des anciens opus. Selon cette source, Assassin's Creed Valhalla recevrait des costumes autour des licences Marvel et Disney. Oui Eivor va se saper comme Iron Man, vous avez bien lu.

En fouillant dans les fichiers du jeu, la datamineur Pedder a en effet trouvé plusieurs objets et tenues aux couleurs de Star Wars et des héros Marvel. On y voit par exemple une tenue fortement inspirée d’Iron Man, qui selon le code source serait capable de tirer des rayons laser grâce à son plastron. Une version blanche d’un autre skin se rapproche davantage d’un Stormtrooper de Star Wars. Un Youtubeur avait également déniché il y a quelques temps une autre tenue faisant référence à Thanos. L’assassin pouvait enfiler une paire de gants ornée de pierres précieuses avec une capacité différente à chaque utilisation. Reste à savoir si ces objets cosmétiques seront bien utilisés dans Assassin's Creed Valhalla un jour ou non.