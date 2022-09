En l’espace de quelques mois, CD Projekt RED est presque parvenu à faire oublier la débâcle du lancement de Cyberpunk 2077. Alors que l’anime dédié à l’univers du jeu sera disponible la semaine prochaine sur Netflix, le studio polonais a discuté du futur du jeu et donc de son premier gros DLC.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, le gros DLC arrive en 2023

En fin d’après-midi, CD Projekt RED a tenu à faire un point sur l’avenir de Cyberpunk 2077. Le studio savait qu’il était attendu au tournant sur le sujet alors il n’est pas venu les mains vides. Le jeu aura bel et bien le droit à un gros DLC narratif dès 2023 sur PS5, Xbox Series, PC et Stadia. De son nom Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, il mettra en avant les New United States of America, un nouveau district et un casting de personnages inédit.

Pour l’instant, seul un simple teaser a été diffusé pour se mettre dans l’ambiance. Les développeurs ont tout de même réservé une petite surprise à la fin de cette présentation. Oui, Keanu Reeves reprendra son rôle de Johnny Silverhand dans le DLC de Cyberpunk 2077 et il a tenu à l'annoncer en personne. Il faudra se contenter de ces quelques informations pour le moment. CD Projekt RED devrait communiquer au sujet de cette extension plus ouvertement à mesure que son développement progresse.