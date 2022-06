Au lieu de Silent Hill 2 Remake, Bloober Team a préféré officialisé le leak de Layers of Fears. Une bande-annonce et surtout des infos nous révèlent un projet finalement inattendu.

Une fois de plus, l'insider Tom Henderson avait les bonnes informations. Layers of Fear 3 est en fait Layers of Fears. Trailer et détails sur cette suite qui n'en est pas vraiment une. Explications.

Layers of Fears : à mi-chemin entre remaster et suite

Comme nous, vous vous êtes peut-être demandé ce que venez faire des extraits de gameplay, plus beaux, de Layers of Fear et son DLC Inheritance ainsi que Layers of Fear 2. Layers of Fears est un jeu « élaboré sur les bases » de ses prédécesseurs avec une nouvelle histoire et un nouveau gameplay « surprenants ».

Bloober Team explique dans un communiqué :

Nous reprenons une franchise qui est vraiment spéciale pour nous, sous une nouvelle forme qui donnera aux joueurs une expérience de jeu réellement nouvelle et qui apporter un nouvel éclairage sur l'histoire globale. Notre plan était de recréer les jeux, mais nous ne voulions pas faire une simple collection de jeux remasterisés. Nous avons travaillé sur une nouvelle approche, quelque chose qui n'est peut-être pas encore évident. Mais je peux vous dire qu'il y a une raison au fait que nous l'ayons appelé Layers of Fear's.

C'est sur que pour le moment, nous sommes encore perdus. Est-ce qu'il se pourrait que l'expérience différente soit liée à la réalité virtuelle et au PS VR 2 par exemple ? Avec ces informations, Layers of Fears est à considérer comme un mélange de remasters et de suite. La sortie se fera en 2023 (début normalement) sur PS5, Xbox Series X|S et PC.