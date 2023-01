Cette année, le studio polonais Bloober Team sortira pas moins de deux jeux d'horreur. Le remake de Silent Hill 2 qui inquiète déjà les joueurs, et l'énigmatique Layers of Fears. À quoi ressemblera ce dernier ? Les développeurs nous aiguillent davantage.

Le flou règne sur la nature de Layers of Fears depuis son premier trailer officiel. La raison à cela est que la bande-annonce alterne des passages totalement inédits, et des scènes entières issues des précédents jeux.

Alors c'est quoi au juste ? Un « concept de jeu vidéo entièrement nouveau ». Mais encore ? Anna Jasińska, chief marketing officer de Bloober Team, a détaillé cet épisode lors d'une interview de DreadXP.

Ce n'est pas Layers of Fear 3. Nous avons trouvé un tout nouveau nom. Les légères différences dans l'orthographe du titre indiquent, de manière subtile, que nous avons quelque chose de frais. Layers of Fears est un concept de jeu vidéo complètement nouveau. Il conjugue les meilleurs éléments de Layers of Fear et Layers of Fear 2 avec de nouvelles mécaniques, et un scénario inédit jamais vu auparavant. Nous avons rassemblé tous les meilleurs éléments afin de créer une histoire ultime et générale pour toute la franchise. Une telle chose qui ne s'est encore jamais faite dans l'industrie, et nous appelons cela « Réimagination ».