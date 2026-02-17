On peut le dire : depuis la sortie de Layers en Fear en 2016, Bloober Team n’a définitivement pas chômé. Non content de s’être progressivement imposé comme l’un des studios phares de l’industrie en termes de jeux d’horreur, ce dernier a multiplié les projets et les licences à une vitesse hallucinante. Et cela ne semble pas prêt de ralentir. Car après avoir enchaîné Silent Hill 2 et Cronos: The New Dawn, l’équipe polonaise planche désormais sur plusieurs nouveaux projets, parmi lesquels se trouve notamment Layers of Fear 3.

Bloober Team annonce Layers of Fear 3

En effet, après plusieurs semaines de teasing, qui a conduit les fans à émettre de nombreuses théories, le compte à rebours lancé par Bloober Team est finalement arrivé à son terme au cours du week-end. Et contrairement à ce que pensaient certains, qui évoquaient alors la possibilité d’un retour de Rule of Rose, c’est finalement sur l’annonce de Layers of Fear 3 que celui-ci a débouché. Oui, trois ans après avoir réimaginé les deux premiers opus à travers la sortie de Layers of Fears, le studio est maintenant prêt à passer à la suite.

Malheureusement, l’officialisation du jeu est tout ce dont il va falloir se contenter pour le moment, puisque ni date de sortie, ni plateformes de jeu n’ont été annoncées pour ce nouvel opus. Un nouvel opus dont, pour l’heure, Bloober Team n’a pas non plus révélé la moindre image, en dehors d’un teaser live-action. Cela nous permet néanmoins d’avoir une petite idée du ton et du thème de Layers of Fear 3 qui, à l’instar de ses prédécesseurs, devrait alors mettre en scène un artiste torturé dont la psychologie a de quoi faire froid dans le dos.

Un projet très personnel pour le studio

« Restez connectés », conclut toutefois le teaser, tandis que le boss de Bloober Team en a profité pour rappeler l’importance de cette franchise dans l’histoire du studio. « Pour Bloober Team, Layers of Fear n’est pas seulement un titre de notre passé » explique Piotr Babieno. « Il a marqué le moment où nous avons compris quel type de studio nous voulions être, quel type de jeux nous voulions créer. Ce soir, nous voulons honorer cet héritage et vous montrer que Layers of Fear est toujours vivant, toujours en évolution, et toujours à la recherche de nouvelles façons de vous hanter ».

À Mateusz Lenart, directeur créateur et concepteur principal chez Bloober Team, d’enchaîner en expliquant que « Layers of Fear a été pensé comme un hommage aux artistes et à la frontière ténue entre inspiration et obsession. La créativité peut être à la fois belle et destructrice en étant façonnée par l’ambition et la peur de l’échec. Notre objectif était de montrer qu’en plaçant le joueur dans l’esprit tourmenté d’un artiste, nous invitons à l’empathie plutôt qu’au jugement, transformant l’horreur en une expérience profondément humaine », assure-t-il.

Une franchise pleine de sens, donc, qui témoigne de l’évolution de Bloober Team en l’espace de dix ans, et que Lenart décrit comme « un projet très personnel » pour le studio. « Nous sommes extrêmement reconnaissants que le jeu ait trouvé un écho auprès d’autant de personnes au fil des années. Layers of Fear est le jeu idéal pour révéler l’artiste qui sommeille en vous » conclut-il. De quoi décupler notre impatience à l’idée d’en savoir plus sur ce Layers of Fear 3, qui rejoint donc le remake de Silent Hill, Project F et Project M dans les projets en cours chez Bloober Team.

Source : Bloober Team