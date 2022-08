Le manga et anime l’Attaque des Titans (ou SNK pour les puristes) s'offre donc un projet titanesque (c'est le cas de le dire) de la part d'un fan dont les adaptations vidéoludiques ne suffisaient pas. Le projet porte le doux nom de Swammy’s AOT fan game.

Une vidéo du jeu l'Attaque des Titans qui impressionne

C'est notamment cette vidéo disponible sur Twitter (mais aussi Tiktok) qui est en train de casser internet même si le jeu est disponible depuis quelques temps déjà :

Ce gars a développé son propre jeu gratuit basé sur l'Attaque des Titans en un peu plus d'un an… vous pouvez combattre des titans, vous entraîner, faire du sandbox et du speedrun. Il a maintenant plus de 10 millions de téléchargements !

En juin dernier, Swammy avait publié une vidéo sur Youtube en racontant les coulisses de la création de ce projet qui avait débuté en 2021. Avec des retours extrêmement positifs de la part des joueurs et des millions de téléchargements, l'homme en question s'étonne de ce succès fulgurant. Il faut dire qu'en en quelques mois seulement, il a développé un mode multijoueur, amélioré le gameplay au mieux ainsi que les graphismes et fait de nombreuses animations. Il a même porté son jeu sur mobile via Android.

C'est d'autant plus impressionnant quand on sait le temps que certains studios mettent pour réaliser des projets parfois moins convaincants (et on ne vous parle pas spécialement de SNK ici). Si vous voulez vous aussi combattre de la racaille titan gratuitement, vous pouvez vous rendre sur la page officielle du projet SNK de Swammy.