C’est encore un nouveau coup dur qui tombe pour l’un des nombreux studios de l’industrie. Lightspeed LA, filiale américaine de la compagnie Lightspeed Games appartenant au géant chinois Tencent, a annoncé le licenciement de 80 membres de son équipe si l'on en croit un nouveau rapport publié dans les colonnes du média GamesBeat. En cause : le fait que Last Sentinel, son jeu cyberpunk en monde ouvert annoncé lors des Game Awards 2023, ait échoué à « délivrer l’expérience que les joueurs attendent ».

Lightspeed LA licencie 80 membres de l’équipe de Last Sentinel

« À l’issue d’évaluations internes approfondies et de différents playtests, le studio de développement de Tencent a décidé de réorienter la direction créative et le développement de son jeu AAA afin d’offrir aux joueurs l’expérience qu’ils attendent », nous apprend notamment le média. « En raison de cette réorganisation, certains postes au sein du studio seront affectés » ont ainsi confirmé les créateurs de Last Sentinel, en affirmant traiter « les membres de l’équipe concernés avec compassion et respect, en leur offrant un accompagnement complet ».

Malgré ce changement de direction, Lightspeed LA reste toutefois pleinement engagé dans la conception de son jeu, tandis que sa maison-mère réitère son « engagement à long terme envers l’Amérique du Nord », qui constitue « la pierre angulaire de [sa] stratégie mondiale dans le domaine du jeu vidéo ». Pour l’heure, tout porte donc à croire que le jeu cyberpunk, auquel est notamment rattaché Troy Baker (The Last of Us, Indiana Jones) en tant que directeur de performance depuis 2024, continue de suivre son cours malgré la situation.

Un jeu ambitieux, mais encore très mystérieux

En attendant, il faut tout de même le dire : les informations concernant Last Sentinel se font encore extrêmement rares. Annoncé comme une ambitieuse expérience en monde ouvert, le titre devrait mettre en scène une protagoniste baptisée Hiromi Shoda, au cœur d’un monde de science-fiction dystopique prenant place dans la ville de Tokyo. À ce jour, ni plateforme, ni fenêtre de sortie n’ont été annoncés par le studio, qui n’a pas non plus dévoilé la moindre image de gameplay depuis 2023. Quant à savoir ce qu’il reste vraiment de ce projet actuellement... Mystère.

Source : GamesBeat