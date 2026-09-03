Un vétéran de BioWare salue l'énorme mais selon lui audacieuse prise de risque de Larian de revenir à Divinity après l'énorme succès de Baldur's Gate 3.

Mark Darrah, vétéran de BioWare et notamment de Dragon Age, a partagé son ressenti et son expérience s'agissant de la décision très risquée de Larian Studios de retourner sur sa licence Divinity, au lieu de travailler sur une suite à l'immensément populaire Baldur's Gate 3, comme beaucoup d'autres studios l'auraient logiquement fait. Selon l'ex-développeur de BioWare, le studio belge aurait cependant fait le bon choix, aussi risqué soit-il.

Un vétéran de BioWare salue la prise de risque de Larian après Baldur's Gate 3

Dans la plupart des cas, un énorme succès comme celui du GOTY 2023 absolu qu'est Baldur's Gate 3 appelle à une suite. Après y avoir beaucoup réfléchi, Larian Studios a toutefois choisi de ne pas le faire, notamment parce que cela le rendait trop dépendant des attentes d'Hasbro et Wizards of the Coast, détenteurs de la licence Donjons & Dragons, mais aussi de Baldur's Gate. Souhaitant garder sa pleine indépendance, le studio belge a ainsi préféré revenir sur sa propre licence sur laquelle il a un contrôle total : Divinity.

Un pari risqué compte tenu de l'immense popularité de Baldur's Gate 3, de son univers et de ses personnages, là où Divinity est, malgré les énormes qualités d'Original Sin 1 et surtout Original Sin 2, bien plus niche. Un point que Mark Darrah, vétéran de BioWare, a souligné dans un récent podcast de The Examined Game. « La question que je poserais à Larian est la suivante : leur orientation fondamentale a-t-elle changé après le succès de Baldur's Gate 3 ? Ont-ils franchi une étape majeure, voulue ou non, pour s'orienter vers une autre direction ? Et est-ce là, dans cette nouvelle voie, qu'ils souhaitent réellement se trouver désormais ? ».

Mark Darrah estime ainsi que Larian prend un énorme risque en délaissant la fanbase de Baldur's Gate 3, qui pourrait ne pas se retrouver dans leur prochain jeu. D'un autre côté, le vétéran de BioWare salue l'initiative du studio belge. « Larian fait quelque chose que BioWare n'a jamais fait : le choix assumé de n'être qu'une seule chose à la fois », reconnaît-il.

Un avenir prometteur pour le studio belge en revenant sur Divinity ?

Contrairement à BioWare qui a eu trop tendance à s'éparpiller, en jonglant notamment entre Dragon Age et Mass Effect, avec des résultats pas toujours satisfaisants, et surtout des conditions de travail extrêmement difficiles, Mark Darrah salue donc l'initiative de Larian de se focaliser sur un seul projet, ce qui lui permet selon lui de « rester fidèle à lui-même ».

À noter toutefois que, à en croire la communication de Larian, celui-ci plancherait bien sur d'autres projets en plus de Divinity, mais préfererait a priori se concentrer sur un jeu à la fois. Compte tenu de ses énormes ambitions sur son prochain titre phare, il faudra cependant se préparer à attendre encore quelques années pour en voir la couleur, probablement d'abord via une phase d'early access.

Source : The Examined Game