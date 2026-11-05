Trois ans après le GOTY absolu qu'était Baldur's Gate 3, Larian Studios travaille désormais notamment sur Divinity, qui marque donc le retour des joyeux belges sur leur propre univers après l'extraordinaire série de C-RPG Original Sin. À ce propos, Swen Vincke, patron du studio, a réagi à un Top 100 des meilleurs jeux PC à faire en 2026 par PC Gamer, dans lequel Baldur's Gate 3 occupe la prestigieuse et méritée 1ère place, et Original Sin 2 la 11ème. Le directeur en a profité pour redonner des nouvelles de son futur projet et rassurer les fans du studio quant à ses ambitions et ce qu'il va proposer dans le domaine des RPG dont l'équipe a bien le secret.

Le prochain jeu de Larian aussi grandiose que Baldur's Gate 3 et Divinity Original Sin 2 ?

Avec ses deux derniers chefs d'œuvre en date que sont Divinity Original Sin 2 et Baldur's Gate 3, le grand spécialiste des C-RPG qu'est Larian Studios figure clairement parmi les studios les plus populaires de ces dernières années. Il n'est donc pas surprenant que les deux titres aient une place si privilégiée dans le classement des 100 meilleurs jeux PC à faire en 2026 de la part de PC Gamer.

Malgré tout ému par une telle reconnaissance, Swen Vincke, patron de Larian, a profité de l'occasion pour réagir et donner quelques nouvelles de l'extrêmement attendu Divinity, leur prochain jeu qu'on attend « encore plus ambitieux » que le déjà tentaculaire Baldur's Gate 3. « C'est vraiment encourageant de voir que notre style de gameplay reçoit de telles louanges, car ce qui vient après, Divinity, se construit sur les épaules de Baldur's Gate 3 et Divinity 2 par à peu près la même équipe et un tout nouveau groupe de développeurs très talentueux. On a encore beaucoup de travail, mais j'espère que, si vous avez aimé ces deux jeux, vous allez également adorer celui-ci », a déclaré le patron de Larian.

Qu'attendre de Divinity par rapport aux précédents jeux du studio ?

Le directeur de Larian avait déjà par le passé évoqué les grandes ambitions de son studio à l'égard de Divinity. Alors que Original Sin 2 et Baldur's Gate 3 avaient déjà placé la barre extrêmement haut, il faut visiblement s'attendre à un RPG encore plus profond et riche dans sa narration. Compte tenu du fait que l'équipe travaillant sur Divinity reste dans son essence la même que celle qui a développé les deux précédents jeux, on peut déjà être confiant dans le fait que le projet est entre de très bonnes mains.

Ceci étant dit, faire un jeu encore plus grand et ambitieux qu'un Baldur's Gate 3 va fatalement impliquer un développement particulièrement long. Il a fallu en effet attendre 7 ans entre les deux précédents titres de Larian, et cela fait déjà trois ans que Baldur's Gate 3 est sorti. On peut toutefois s'attendre à ce que le studio réutilise le modèle de l'accès anticipé pour Divinity, afin de développeur le jeu de manière conjointe avec sa communauté de joueurs et ainsi être en mesure de leur offrir un nouveau RPG d'exception.

Comme le précise toutefois le patron de Larian, ses équipes ont malgré tout « beaucoup de travail » avant qu'on en voit la couleur.