Alors que les dernières années et même celle à venir ne manquent pas de grands jeux et de grands studios comme CD Projekt RED (The Witcher 3), FromSoftware (Elden Ring), Larian Studios (Baldur's Gate 3) ou encore Remedy (Alan Wake 2) et Rockstar Games (Red Dead Redemption 2), pour n'en citer que quelques-uns, l'état actuel de l'industrie rend la situation des développeurs de plus en plus instable. Peu importe si un jeu sort et fait un carton ou un flop, les studios continuent de perdre des talents à cause de licenciements pour « consolider et réduire les coûts ». Dans un tel climat, Xalavier Nelson Jr. (du studio Strange Scaffold derrière notamment El Paso, Elsewhere) a confié dans une récente interview que des grands studios capables de produire des chefs d'œuvres acclamés ne peuvent plus exister.

Les prochains Larian et FromSoftware, une chimère irréalisable dans l'industrie actuelle ?

Tandis que le jeu vidéo représente aujourd'hui le produit culturel le plus lucratif, cela semble se faire au détriment de chefs d'œuvres comme les derniers GOTY en date que sont Elden Ring de FromSoftware en 2022, Baldur's Gate 3 de Larian Studios en 2023 et Clair Obscur Expedition 33 de Sandfall Interactive en 2025. Dans une industrie où le profit devient plus important que produire des grands jeux, les entreprises AAA ont un objectif majeur en tête : produire le jeu-service qui va les rendre richissimes. « Le préjudice invisible des investisseurs, dirigeants, éditeurs et même joueurs qui attendent que de grands jeux surgissent du néant, c'est que les voix capables de créer ces projets, de perfectionner leur art n'auront jamais la possibilité d'exercer leur métier pour vous les offrir », explique Nelson Jr. dans son interview auprès de GamesRadar.

« Faire des grands jeux comme ceux de Larian et FromSoftware demande une équipe qui a eu le temps de se construire une expérience et qui a sorti plusieurs jeux auparavant ». Sauf que l'industrie actuelle, portée majoritairement sur le profit immédiat, ne laisse plus le temps à de telles équipes de naître. À force de morceler les studios à coups de licenciements pour faire des économies, ceux-ci perdent des talents et l'expérience nécessaire à la création de jeux élaborés, conçus avec passion et une vision claire du fait d'années de pratique. Des cas comme Sandfall Interactive et Clair Obscur, leur tout premier jeu et sublime chef d'œuvre, sont en quelque sorte l'anomalie qui confirme la règle.

© Larian Studios/Sandfall Interactive

Un avenir qui promet d'être encore plus sombre pour le jeu vidéo

Cela fait déjà quelques années que, tandis qu'on acclame des chefs d'œuvres comme ceux de Larian et FromSoftware, on laisse de moins en moins l'opportunité à des studios de mener à bien un projet passionné et passionnant, mais trop long à réaliser et in fine pas rentable. Mais les récents bouleversements dans le monde de la tech risquent d'encore faire empirer les choses. De plus en plus de constructeurs, éditeurs et studios misent tout sur une IA générative qui d'après eux va miraculeusement réduire les coûts et accélérer le développement de jeux, quitte à remplacer des développeurs, alors que de nombreux signes montrent qu'une telle stratégie mène droit dans le mur.

Cette ruée vers l'IA, que des studios prestigieux comme Larian ont malheureusement dû suivre pour Divinity, leur prochain projet, ce qui a provoqué une vive polémique, a également un autre effet pervers. Les besoins toujours plus gargantuesques en mémoire vive et en stockage des data centers visant à alimenter les IA ont en effet entraîné une flambée des prix indécente des composants nécessaires pour les PC et consoles qui font tourner les jeux. Ce qui rend le jeu vidéo encore plus élitiste, moins accessible et, par extension, plus instable que jamais.

« Nous dépensons une somme inconnue sur une durée inconnue pour créer un jeu de qualité inconnue destiné à toucher un nombre inconnu de personnes, et l'IA vient encore rajouter une autre inconnue ». résume Nelson Jr. « L'industrie du jeu vidéo a créé un climat d'instabilité qui ne supporte pas les créateurs comme Larian et FromSoftware, et à cause de cela on pourrait ne jamais revoir des jeux de la même envergure, et on doit changer ça », conclut-il.

Source : GamesRadar