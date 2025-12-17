Après avoir tout raflé sur son passage avec Baldur’s Gate 3 en 2023, Larian Studios se prépare désormais pour son prochain titre, Divinity, dont l’annonce a été faite en grande pompe à l’occasion des Game Awards 2025. Et forcément, le public n’a pas manqué de partager son enthousiasme vis-à-vis de ce futur projet, qui ramènera une licence très appréciée des amateurs de RPG. Enfin, tout du moins était-ce le cas jusqu’à ce qu’une déclaration de Swen Vincke, le directeur du studio, ne vienne créer une intense polémique sur les réseaux sociaux.

Les créateurs de Baldur’s Gate 3 au cœur d’une vive polémique

Dans la foulée de l’annonce de Divinity, le journaliste Jason Schreier a en effet pu s’entretenir avec le boss de Larian, qui s’est longuement exprimé sur les coulisses de ce nouveau projet dans les colonnes de Bloomberg. L’occasion alors d’apprendre qu’il s’agira cette fois-ci d’un RPG au tour par tour, et qu’il pourrait être amené à voir le jour bien plus vite qu’on ne l’imagine. Malheureusement, ce sont moins ces informations que le fait que le studio ait recours à de l’IA générative sur le développement qui a beaucoup retenu l’attention des joueurs.

Et pour cause, à une époque où une véritable levée de boucliers se fait concernant l’utilisation de cette technologie, les internautes n’ont pas manqué de fustiger le créateur de Divinity pour avoir confié utiliser l’IA pour « explorer des idées, étoffer des présentations PowerPoint, développer des concepts artistiques et rédiger des textes provisoires ». « Je ne comprendrai jamais l’envie d’utiliser l’IA générative pour la conception artistique ou l’exploration d’idées » déplore par exemple un internaute. « C’est justement la partie AMUSANTE ».

« Dire que les artistes visuels méritent moins de respect que ceux qui font de la mocap et les scénaristes dans un jeu est complètement fou », assure un autre, en référence au fait que Vincke a tout de même précisé que dans Divinity, « tous les acteurs sont humains » et qu'ils écrivent « tout [eux-mêmes] ». « Nous sommes vraiment foutus. Parce que comment est-ce possible de reconnaître que l’IA générative est une menace pour les doubleurs, mais de se foutre totalement des autres artistes ?? », renchérit alors un troisième internaute à ce sujet.

Larian se défend, mais les internautes ne lâchent rien

Face à une polémique prenant toujours plus d’ampleur au fil des heures, le boss de Larian a toutefois décidé de reprendre la parole pour mettre les choses au clair. « Bon sang les gars, on ne ‘pousse pas fort’ pour remplacer les artistes conceptuels par de l’IA » assure ainsi le créateur de Divinity dans un long message publié sur X. « Nous avons une équipe de 72 artistes, parmi lesquels 23 sont des artistes conceptuels, et nous embauchons encore. L’art qu’ils créent est original est je suis vraiment fier du travail qu’ils accomplissent ».

« On m’a posé une question précise sur l’art conceptuel et notre utilisation de l’IA générative. J’ai répondu qu’on l’utilise pour explorer des choses. Je n’ai pas dit qu’on l’utilise pour développer des concept arts. Les artistes le font. Et ce sont effectivement des artistes de classe mondiale » affirme Vincke. « Nous utilisons des outils d’IA pour explorer des références, tout comme on utilise Google et des artbooks. Au tout début du processus de conception, nous les utilisons pour créer une ébauche de composition, que nous remplaçons ensuite par des concepts originaux ».

Une explication claire, donc, qui est toutefois loin de convaincre les internautes pour autant, puisque ceux-ci continuent tout de même de reprocher aux créateurs de Divinity le fait d’avoir recours à l’IA générative. « Si vous utilisez l’IA pour générer des idées et explorer, alors vous utilisez l’IA dans votre jeu. Prétendre le contraire serait hypocrite » a notamment répondu un internaute au post de Vincke. Et cette réponse, qui culmine actuellement à plus de 18 000 likes et 900 retweets sur X, montre bien que la polémique est loin d’être terminée.

Source : Bloomberg, X