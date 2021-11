Pour la première fois dans l'histoire du jeune jeu vidéo, un constructeur aura donc lancé non pas une, mais deux consoles aux propositions et aux spécificités différentes (votre argument "gna gna gna la PlayStation 5 Digital Edition" est donc invalide, merci) avec la Xbox Series X, monstre de puissance avec ses 12 Teraflops, et la Xbox Series S, un modèle plus compact et plus abordable, dépourvu de lecteur physique.

Vous l'avez en XS ?

Les observateurs de l'industrie et autres curieux de passage seront forcément curieux à l'idée de découvrir le ratio de ventes entre les deux consoles. Cela tombe plutôt bien, puisque si le cabinet d'étude Ampere Analysis ne livre pas (encore ?) de chiffres précis concernant la répartition de la Xbox Series X et de la Xbox Series S sur le marché, l'analyste Piers Harding-Rolls affirme dans son récapitulatif du mois de novembre que le modèle "tout digital" se vendrait mieux que la bête de compétition sur plusieurs marchés :

La stratégie de différenciation de Microsoft était une décision audacieuse lors du lancement de la génération Xbox Series, et le modèle le moins puissant s'est imposé dans un contexte de pénurie de composants et de contraintes d'approvisionnement de la Xbox Series X. En tant que produit uniquement numérique, la forte pénétration de la Series S a un impact plus important sur les ventes de jeux dématérialisés que sur PlayStation 5. Sony continue d'adopter une approche plus conservatrice, et la version classique de sa console équipée d'un lecteur occupe encore une position dominante sur le marché.

Le prix, le prix, le prix

Cette affirmation qui demande a être validé par des chiffres de ventes en bonne et due forme validerait donc l'approche différenciée de Microsoft, qui compte bien sur la Xbox Series S pour imposer son abonnement maison à un marché encore habitué il y a peu au seul modèle de l'achat, physique ou non.

L'annonce devrait en tous cas ravir un certain Phil Spencer, puisque le responsable de la branche Xbox tenait ces propos auprès de nos confrères de Kotaku quelques jours avant le double lancement, en novembre 2020 :

Je pense que c'est la chaîne de production qui va d'abord dicter la répartition entre les deux modèles. Mais je pense qu'à la fin de cette génération, le prix va faire la différence, et la Series S devrait plus se vendre que la Series X.

Espérons qu'Ampere Analysis puisse rapidement détailler et chiffrer les marchés sur lesquels la Series S l'emporte, et ainsi valider les récentes déclarations enthousiastes de Spencer concernant le modèle du Xbox Game Pass, déjà qualifié de "rentable".

