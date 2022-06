Le duel à 4 roues de la génération a bel et bien commencé, Forza Motorsport (8) va-t-il graphiquement supplanter Gran Turismo 7 ? Eh bien, comme il est possible de le constater dans ce comparatif ci-dessous, il ne fait pas trop de doute que sur certains aspects, oui. Mais restons objectif, il ne faut pas oublier que l'attention aux détails dans un jeu de course, comme la qualité de l'herbe, n'est en réalité que très peu visible (voir pas du tout) une fois en course.

Tout ceci est bien beau, mais les graphismes ne font pas tout, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il serait grand temps qu'un multijoueur compétitif de qualité voit enfin le jour dans ce prochain Forza, à la manière du mode Sport de GT7 par exemple qui permet de vivre des courses intenses avec des joueurs de son niveau dans le plus grand des fair-play (la plupart du temps, en rang S).

Comparatif réalisé par Cycu1.

