Alors que les rumeurs autour de Switch Pro désenflent depuis quelques semaines, le trailer de Zelda Breath of the Wild 2 vient remettre un peu d’huile sur le feu.

La Switch Pro confirmée à demi-mot par le trailer de Zelda Breath of the Wild 2 ? C’est ce qu’ont pensé beaucoup de fans en regardant les extraits diffusés lors de l’annonce de son report en 2023. Le gameplay paraissait plus propre et plus beau que jamais « pour un jeu Switch ». Finalement, l'œil expert de Digital Foundry s'accorde à dire la même chose.

BOTW 2 sur Switch Pro ?

Dans son émission hebdomadaire, l’équipe du média spécialisé est revenue sur le report de Zelda: Breath of the Wild 2 et du gameplay partagé pour l’occasion. Digital Foundry estime que la bande-annonce laisse penser que les nouveaux extraits tournaient sur une Nintendo Switch plus puissante. Le site pointe par exemple du doigt une technique plus avancée et inachevable sur la console actuelle.

Il cite notamment les scènes de transition, l’anti-aliasing de haute qualité, la distance d’affichage ou les nuages volumétriques inflexibles. Autant d'éléments qui pousseraient la console sortie en 2017 dans ses derniers retranchements. En d’autres termes, les extraits montrés doivent avoir été capturés sur un hardware plus puissant, la fameuse Switch Pro.

Une sortie cross-platform ?

Objet de longues rumeurs, cette version améliorée de la Nintendo Switch serait donc réelle. Pour autant, le média estime que Zelda Breath of the Wild 2 ne sera pas une exclusivité Switch Pro. Comme son prédécesseur, le jeu devrait profiter d’une sortie cross-plateforme avec une version mieux optimisée sur la future console, avec des éléments graphiques et des détails en plus par rapport à l’autre plateforme.

D’après un leak de Nvidia, la Switch Pro ou Switch 2, selon les écoles, s’appuierait sur l’architecture Ampere, dernière en date du constructeur américain. La nouvelle version de la console intégrerait du ray tracing et le DLSS 2.2 et pourrait s’appuyer sur une puce Nvidia Tegra (T234 Orin ou T239 Orin) plus moderne et plus puissante. A titre d’exemple, le SoC T234 Orin est serait gravé en 8 nm pour 2048 cœurs Cuda, là où le Tegra T214 de la Nintendo Switch Oled repose sur du 16 nm et un GPU à 256 cœurs.