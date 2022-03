Alors que la guerre s'intensifie en Ukraine, de nombreuses sociétés ont quitté la Russie ou stoppé temporairement leurs activités. C'est ce qu'on fait les grandes entreprises gaming comme PlayStation, Xbox, Nintendo. Mais la Russie aurait déjà enclenché une contre-attaque : autoriser le piratage de logiciels, dont les jeux vidéo.

Le piratage comme solution de contournement ?

Comme dit en préambule, vous n'êtes pas sans savoir que les constructeurs et éditeurs de jeux ont suspendu la vente de produits et services. Les produits se rapportent aux accessoires, consoles et titres qui vont avec. Pour les services, l'accès au PlayStation Store, eShop et au Microsoft Store est verrouillé pour une période indéterminée.

En retour, la Russie aurait modifié ses règles en matière de propriété intellectuelle. Le ministre du développement économique aurait échafaudé un "plan d’action prioritaire pour assurer le développement de l’économie russe dans les conditions de pression des sanctions extérieures". Le texte mentionnerait "l’annulation de la responsabilité pour l’utilisation de logiciels sans licence dans la Fédération de Russie, appartenant à un détenteur de droits d’auteur de pays qui ont soutenu les sanctions".

Autrement dit, le pays aurait légalisé le téléchargement illégal de softwares, dont les jeux. Les gens qui y auraient recours ne pourraient pas être poursuivis au civil ou au pénal. Mais ça ne s'appliquerait que si le logiciel illicite provient d'une société qui a pris des sanctions envers la Russie. Logique.

Russie 1 - le jeu vidéo 0 ?

TorrentFreak, qui s'est fait le relais de cette nouvelle, ajoute que l'ampleur de cette loi impliquerait que ces changements ne seraient pas levés tant que les sanctions sont encore en place. Reste à savoir si les constructeurs et éditeurs ont envisagé un tel scénario et les possibles répercussions.

