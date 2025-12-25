Toute la rédaction de Gameblog se réunit pour vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux Noël. Nous espérons que vous passez de très beaux moments en compagnie de vos proches, et bien évidemment que vous aurez looté tout ce que vous vouliez.

La rédaction de Gameblog vous souhaite un joyeux Noël 2025 et d’excellentes fêtes.

On espère que cette année, le Père Noël a été généreux avec vous et que vous avez eu des cadeaux dignes de ce nom sous le sapin. Une Nintendo Switch 2 ? Une PS5 Pro ? Ce jeu qui vous a fait de l'œil toute l’année ? Une barrette de Ram ? Ou mieux encore, des heures de temps libre pour enfin jouer à ce jeu dont vous avez entendu parler toute l'année mais que vous n'avez jamais eu le temps d'attaquer ? N’hésitez pas à nous partager votre loot de cette année en commentaire.

De notre côté, l’actualité continue bien sûr sur Gameblog (pas de vacances pour les vrais geeks, hein), mais on se réserve quand même quelques jours pour souffler un peu, profiter de nos proches et manger à l’excès sans culpabiliser. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité en 2025, qui aura été une année particulièrement mouvementée pour le jeu vidéo et pour les médias. Passez un bon réveillon, sans trop de lags ni de crashs. Pensez à souffler, à profiter, et à vous rappeler que derrière chaque console ou PC, il y a un monde qui mérite d’être exploré sans pression et parfois, les quêtes annexes sont meilleures que l'histoire principale.

Joyeux Noël et à très vite.