Les plans de Sony pour la PS5 et les années qui suivent pourraient avoir été dévoilés à l’avance. Et cela inclut Death Stranding 2 et le reboot de Twisted Metal.

Les fuites autour de Horizon Zero Dawn Remake et du spin-off multijoueur n’étaient-elles que le début ? Sony pourrait avoir été victime d’un énorme leak révélant ses prochaines exclusivités PS5. On fait le point sur ce document partagé par plusieurs insiders et journalistes réputés.

De futures exclusivités PS5 dévoilées à l'avance ?

Depuis de longues semaines, voire des mois, les joueurs réclament un PlayStation Showcase pour découvrir les futures exclusivités de leurs consoles préférées. Si Sony se mue toujours dans le silence malgré un récent State of Play, certains de ses plans auraient été révélés à l’avance. Un document circulant auprès de plusieurs insiders et sources crédibles s’est retrouvé sur la Toile hier et il dévoilerait les exclusivités PS5 non annoncées en préparation chez divers partenaires. Voici les jeux qui seraient en développement :

Guerrilla Games: Horizon jeu en ligne (GaaS, Multiplayer, PC/PlayStation5)

Firesprite: Heartbreak (Survival Horror, PC/PlayStation5)

Sumo Digital: Carbon (Open World, Multi, PlayStation5)

Lucid Games: Redstar (Voiture, Combat, Multi, PS5)

Kojima Productions: Ocean (Open World, PlayStation5)

Ballistic Moon: Bates (Survival Horror, PlayStation 5/PC)

London Studio: Camden (GaaS, PlayStation5/PC)

Si la légitimité de ce document reste encore à prouver, il contient néanmoins le fameux Project Ronin annoncé très récemment par Koei Tecmo. D’après les sources de Tom Henderson, Redstar serait un reboot de Twisted Metal, mais il ne serait plus développé par Lucid Games. L’insider estime donc que le document est plutôt ancien et pas à jour. L’exclusivité PS5 de Kojima serait sans surprise Death Stranding 2, qui a récemment fait l’objet d’une rumeur folle. Comme pour le leak Nvidia, l'authenticité de document devrait être prouvée, ou non, au fil des annonces.