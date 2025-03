Sony prépare l’avenir de la PS5 Pro. La technologie d’upscaling PSSR, déjà intégrée à la console, va bientôt évoluer. Une nouvelle version est en développement, avec une sortie prévue en 2026. Et selon les premières infos, cette mise à jour pourrait changer pas mal de choses côté qualité d’image.

Une technologie qui monte en puissance sur la PS5 Pro

Aujourd’hui, le PSSR permet déjà aux jeux de tourner en 4K à 60 fps sur PS5 Pro, sans trop tirer sur les performances. Mais Sony veut aller plus loin. Une version plus avancée est en préparation. Elle utilisera le machine learning pour améliorer encore plus le rendu graphique. Le but ? Offrir une image plus nette, plus fluide, et plus stable. Même sur les jeux les plus gourmands.

Cette évolution du PSSR ne sort pas de nulle part. Elle s’inspire directement du FSR 4, la nouvelle technologie d’upscaling développée par AMD. Déjà saluée pour sa qualité, FSR 4 rivalise désormais avec les solutions de NVIDIA, tout en restant moins coûteuse.

Sony compte donc adapter cette approche à sa propre console. L’idée est de proposer une qualité visuelle comparable à celle du FSR 4, mais optimisée pour la PS5 Pro.

© PlayStation et Sony Interactive Entertainment

Une sortie prévue pour 2026

Le déploiement ne se fera pas tout de suite. D’après Mark Cerny, cette nouvelle version du PSSR pour la PS5 Pro arrivera en 2026. En attendant, les équipes techniques travaillent déjà à son intégration. Il s’agit d’un processus long et complexe, notamment à cause du nouveau réseau neuronal qu’il faut développer. En parallèle, Sony continue de collaborer avec les studios pour intégrer le PSSR actuel dans les jeux de 2025.

Même si le PSSR actuel fonctionne plutôt bien, certains titres souffrent encore de petits défauts. On pense notamment à des effets de scintillement ou de flou sur certaines textures. Cette future version devrait corriger ces problèmes et améliorer la qualité globale des jeux. C’est donc une excellente nouvelle pour les joueurs. D’autant que cette mise à jour permettra de prolonger les performances de la PS5 Pro, sans avoir besoin de changer de console.

Source : Digital Foundry