La voici, la voilà : la première rumeur de l’année autour de la PS5 Pro est arrivée. Selon les sources sérieuses de Tom Henderson, Sony préparerait une console surprenante mais qui n’aurait pas de gros changements en termes de hardware. Cependant, de nouveaux bruits de couloirs laissent entrevoir qu’il y aurait bien un modèle avec de plus grosses performances et un changement majeur.

Une PS5 Pro commercialisée d'ici quelques mois ?

La PS5 Pro pourrait arriver en avril 2023. C’est en tout cas ce qu’affirment nos confrères de PhonAndroid, qui citent une source anonyme leur ayant déjà fourni de précieuses informations véridiques par le passé. Selon eux, l’éditeur japonais se préparerait donc à lancer dans quelques semaines une version plus puissante de sa console next-gen. D’après leur informateur, il s’agirait bien d’une vraie révision de la machine, et non d’une simple version Slim comme l’affirmait Tom Henderson. Il faudrait donc s’attendre à une hausse des performances avec une nouvelle puce de AMD, sans que l’on en connaisse la teneur de ce gain de puissance.

Selon le média français, cette PS5 Pro serait livrée avec un changement majeur qui se situerait au niveau du système de refroidissement. Sony prévoirait en effet de remplacer celui actuel, se basant par un composé métallique et un ventilateur, par un véritable système de « watercooling ». Avec ce refroidissement liquide que l’on retrouve dans le PC gamer haut de gamme, la nouvelle PlayStation 5 devrait donc mieux gérer la chaleur, ce qui ne serait pas de trop si elle comporte bel et bien une puce plus puissante.

Cette nouvelle rumeur vient donc contredire les informations de Tom Henderson, qui laissait présager l'arrivée d'un modèle Slim avec un lecteur de disque détachable. L’insider américain ayant toujours eu des leaks fiables concernant Sony, les nouvelles rumeurs sont à prendre avec beaucoup de recul. PhonAdroid eux-mêmes appellent à la plus grande prudence quant à leurs infos sur la PS5 Pro. Si elles sont avérées, on devrait avoir des nouvelles très bientôt, sans doute lors d’un State of Play. L'éditeur japonais avait en tout cas teasé l'arrivée d'une nouvelle PS5. Affaire à suivre...