Sony Electronics a enfin dévoilé Inzone, sa nouvelle marque de casques et écrans dédiés au jeu vidéo. Une gamme qui s’était retrouvée malencontreusement sur la Toile avant l’heure et qui s’adresse en premier lieu aux joueurs PC. Puisqu’on parle de l’éditeur japonais, les nouveaux produits sont également optimisés pour les consoles et sur la PS5.

Comme promis, Sony a levé le voile sur sa nouvelle gamme d’accessoires gamer : Inzone. Pas de manette PS5 Pro au programme, mais tout un tas de nouveaux casques et des écrans certifiés et compatibles avec la console next-gen. L'occasion pour la PS5 de faire le plein d'accessoires.

Des écrans Sony compatibles PS5 et PC

Côté écrans, l’Inzone M9 tapera dans l'œil de celles et ceux à la recherche de performances graphiques. Au programme, une dalle IPS de 27 pouces avec une définition 4K, du HDR 600 et un taux de rafraîchissement à 144 Hz, un input lag de 1 ms, un contraste élevé, une gestion locale du rétroéclairage (Local Dimming) sur toute la surface et des hautes lumières. L’écran taillé pour la PS5 comme le PC est compatible avec le VRR et le Nvidia G-Sync. L’Inzone M9 sera disponible cet été au prix de 1099€.

De son côté, l’Inzone M3 sera quant à lui s'adresse avant aux joueurs de FPS. L’écran de 27 pouces Full HD (1080p) offrira lui aussi un taux de rafraîchissement à 240 Hz avec également un temps de réponse de 1 ms gris-à-gris et les mêmes compatibilités que le modèle en 4K. Il disposera également d’une certification DisplayHDR 400, d’une couverture de 99% de l’espace colorimétrique sRGB et un support de 1,07 milliard de couleurs.

Ecran PS5/PC Sony Inzone M9

Des moniteurs parfaits pour la PS5

De quoi offrir une expérience riche en couleurs. Aucune date de sortie, ni de prix n’ont été communiqués pour ce moniteur. Les deux écrans seront livrés avec plusieurs fonctionnalités dédiées au jeu, dont un mode affichage FPS, où la luminosité et le contraste sont optimisés pour mieux identifier ses adversaires. La fonction Egaliseur du Noir, permettra quant à elle de révéler les détails, « même dans les ombres», promet le constructeur. Sony oblige, les écrans sont certifiés « Perfect for PS5»

Les moniteur INZONE M9 et INZONE M3 proposent le calibrage automatique du HDR avec les consoles PlayStation5 pour reconnaître automatiquement l’écran et optimiser les réglages HDR lors de l’installation. De plus, les moniteurs passeront automatiquement en mode Cinéma lors de la diffusion de films par la PS5, et en mode Jeu lors du lancement d’un jeu.

Trois nouveaux casques 3D

Pas de grosse surprise du côté des casques, l’insider Tom Henderson ayant déjà vendu la mèche sur leurs specs, mais on a enfin leurs prix. L’Inzone H9, le modèle haut de gamme sera vendu pour 300€. A ce prix, le casque sans fil PS5, PC et Xbox Series offrira une réduction de bruit, un son spatial 360° « pour le jeu et les technologies avancées optimisant l’acoustique. » Un mode Bruit ambiant sera également de mise. Le constructeur promet une durée de vie de 32h et une charge rapide en 10 minutes en offrant jusqu’à 1h de temps de jeu. L’Inzone H7, lui aussi sans fil, offrira un Son Spatial 360° avec une durée de vie de 10h, et une charge rapide similaire au H9. Il sera commercialisé à 230€.

Casque PS5 Inzone H9

Ces deux modèles disposent d’indications sur l’écran pour vous permettre de modifier en un clin d'œil les réglages du casque et voir le Centre de contrôle de la PS5. Un bouton balance jeu et voix permettra de modifier l’équilibre entre le chat vocal et le son du jeu en un éclair. Tous deux utilisent la technologie Tempest 3D AudioTech pour une meilleure sensation spatiale. Quant au Inzone H3, il se présente comme un casque filaire avec lui aussi une détection précise de la cible avec le Son Spatial 360°. Le modèle entrée de gamme sera vendu pour 100€. Les trois modèles seront disponibles à une date indéterminée en juillet.