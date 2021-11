De nouveaux éléments poussent à croire que la PS5 aurait déjà été crackée. Andy Nguyen, security engineer chez Google, affirme avoir réussi à outrepasser les protections mises en place par Sony sur PS5. Comme preuve, celui qui est également un hacker de renom, a posté une capture d’écran de l’interface de la PS5.

Sur cette dernière, il est possible de voir le sous-menu "Debug Settings" dans le menu des paramètres d’une PS5 commerciale. Sur le papier, cet exploit ouvre diverses possibilités comme celle de faire tourner des jeux homebrew sur la console. À terme, des découvertes de ce type peuvent mener à l’utilisation de jeux piratés sur PS5. Andy Nguyen semble cependant indiquer que là n’est pas le but de sa démarche.

La PS5 crackée par un pirate à col blanc

Dans un second tweet, l’ingénieur a en effet précisé qu’il n’avait aucune intention de révéler sa manière de procéder. Il ne donne pas non plus de date de mise en ligne de son exploit. Les intentions d’Andy Nguyen ne sont pas claires pour le moment. L’informaticien pourrait par exemple présenter sa trouvaille à Sony pour toucher une récompense.

Dans le milieu des hackers, Andy Nguyen est également connu sous le nom de "The Flow0." Et il s’est illustré à de nombreuses reprises par le passé. Il a par ailleurs déjà été payé 20.000 dollars par Sony dans le cadre de la chasse aux failles de sécurité rémunérée.

Andy Nguyen avait en effet découvert deux failles au constructeur japonais qui auraient pu mener à l’utilisation de jeux piratés sur PS4. Ces failles ont depuis été corrigées par Sony via des mises à jour.

D'autres hackers aussi sur le pont

Cela étant dit, il apparaît qu’Andy Nguyen n’est pas le seul à être penché sur le cas de la PS5. Le groupe de hackers "fail0verflow" s’intéresse lui aussi à la console nouvelle génération de Sony. Et il affirme également avoir fait des découvertes la concernant. Des découvertes qui pourraient mener à une PS5 crackée dans un avenir relativement proche.

Dans un tweet "fail0verflow" révèle avoir trouvé toutes les "root keys" de la PS5. A priori, cette trouvaille ne semble pas aussi critique que celle d’Andy Nguyen. Elle ne suffit pas à lancer du homebrew ou des jeux piratés pour l’instant mais donne un éclairage sur le fonctionnement de la PS5. Il est en revanche clair que les défenses de la PS5 sont en train de tomber. Et Sony va devoir mettre les bouchées doubles pour sécuriser davantage sa machine.

Que vous inspire cette situation ? Êtes-vous surpris que des failles de cette envergure aient déjà été trouvées sur PS5 ? Le fait qu’une console soit crackée influe-t-il sur vos intentions d’achat ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.