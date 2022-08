Microsoft a toujours été discret sur les chiffres de ventes de la Xbox One. On savait que la PS4 avait une bonne longueur d’avance, mais la firme de Redmond vient de dévoiler une nouvelle donnée.

La mort de la PS4 approche à grands pas et si la console n’est pas parvenue à tenir tête à Nintendo elle a complètement écrasé son principal rival. Dans des documents officiels, Microsoft avoue sa défaite sur la génération PS4/Xbox One en dévoilant un détail jusque-là tenu secret.

Deux fois plus de PS4 que de Xbox One

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft fait des émules. PlayStation et Xbox se taclent de manière interposée dans des documents fournis aux autorités de la concurrence brésilienne. D’un côté Sony estime que la menace potentielle de Call of Duty en tant qu’exclusivité vont lui causer préjudice. De l’autre, Microsoft accuse PlayStation d’avoir tenté de freiner la croissance du Xbox Game Pass en sortant son chéquier. Tout le monde y va de son argument pour défendre sa cause, mais un autre détail s’est immiscé au milieu de toutes ces accusations : la PS4 a totalement dominé la Xbox One.

Au total, il s’est écoulé plus de 117 millions de PlayStation 4, sachant que Sony va arrêter de communiquer les chiffres de ventes. Du côté de la Xbox One, c’était le grand flou puisque Microsoft a rapidement cessé de dévoiler les chiffres de sa console. Cependant, dans ces mêmes documents, la firme de Redmond affirme que la PS4 s’est vendue deux fois plus que la Xbox One. En faisant le calcul, on peut donc estimer que la console la One s’est écoulée à environ 50 millions d’unités contre 85 millions pour la Xbox 360. Les Xbox Series quant à elles sont déjà les consoles qui se vendent le plus rapidement dans l'histoire de l'entreprise. L’écart ne devrait plus être aussi important pour cette génération.