Pas la peine de vous pincer, ce n'est pas un rêve. La dernière console de chez Sony est enfin disponible à la vente de façon normale. Leclerc vous propose 3 offres différentes, une sur la console numérique et 2 autres sur la console standard, des offres qui incluent des accessoires et des jeux.

Fin de la pénurie de la fameuse console NextGen de chez Sony ?

Leclerc a rempli ses stocks de PS5, proposant 3 packs sur son site, vous pouvez obtenir cette console avec un casque, une manette, un support de charge ou encore des jeux comme The Last of Us Part I, Horizon Forbidden West ou God of War Ragnarök.

Quelques points importants sur la PS5 :

Stockage de base de 860 Go

Support de la 4K et du ray-tracing

Possibilité d'ajout d'un SSD

Depuis sa sortie en novembre 2020, la PS5 n'est disponible qu'en flux tendu. Elle est déclarée à chaque fois en rupture de stock dans les minutes qui suivent son apparition. Désormais, la PS5 est disponible à son prix classique chez Leclerc, bien évidemment en prenant en compte la dernière inflation de 50 euros, il est possible de choisir un des trois packs disponibles.

PlayStation 5 : les 3 packs disponibles

Si vous souhaitez vous procurer la PlayStation 5, c'est le meilleur moment de se l'offrir à un prix honnête. Les trois packs disponibles sont :

C'est à vous de choisir l'offre idéale pour vous.