Vous attendez Red dead Redemption 3 juste après GTA 6 ? Il se pourrait que les plans de Rockstar soient complètement différent et que ce soit une tout autre licence qui devienne la priorité.

Croyez-le ou non, mais maintenant que GTA 6 est assuré d'arriver le 19 novembre 2026, beaucoup de fans sont d'ores et déjà en train de penser à la suite. Et si l'on suit la logique, tout le monde s'attend à ce que Rockstar enchaîne sur Red Dead Redemption 3, aka son autre licence star dont le dernier opus fait partie lui aussi des jeux les plus vendus de tous les temps. Mais si l'on en croit les bruits de couloir que quelques petits malins sont revenus déterrer, c'est une tout autre licence qui pourrait finalement capter l'attention du studio avec un certain L.A. Noire 2.

Quel sera le prochain jeu de Rockstar après GTA 6 ?

Si cette information revient sur le devant de la scène, elle ne date pourtant pas d'hier puisque l'on nous parle de L.A Noire 2 depuis une succession de leaks en 2023 apparus sur 4chan et sur d'autres forums. À l'époque, on nous disait déjà que Rockstar s'occuperait de sa licence laissée en sommeil depuis près de 15 ans après avoir lancé GTA 6. L.A Noire 2 serait alors une priorité absolue et ne devrait pas sortir avant 2030 dans le meilleur des cas. Le jeu nous transporterait alors à San Francisco sur les traces d'un mystérieux tueur du Zodiaque. Il a également été dit qu'il serait pensé pour devenir une véritable vitrine technique et technologique.

Certains pensent déjà à l'après GTA 6 © Rockstar Games / Take-Two Interactive

L'expérience de Red Dead Redemption 2 et GTA 6 comme modèle pour L.A Noire 2 ?

De bien belles promesses qui ne sont pas sans rappeler celles faites avec le premier jeu de la licence. À l'époque, L.A. Noire misait énormément sur ses animations faciales notamment. Un aspect technique qui était au cœur du gameplay puisque l'on devait décrypter les mimiques faciales et le comportement des suspects que l'on interrogeait pour mener nos enquêtes. À plus d'un titre, L.A. Noire était un jeu très intéressant, et drastiquement différent d'un Red Dead Redemption ou d'un GTA. Une œuvre définitivement mature et incarnée, dont une potentielle suite pourrait profiter de toute l'expérience acquise par Rockstar en termes de narration et de mise en scène avec Red Dead Redemption 2 et le très attendu GTA 6. Sans oublier les évolutions technologiques bien entendu.

Quand Rockstar passera à son prochain jeu ?

Pour le moment, Rockstar est bien occupé avec GTA 6 qui devrait très largement rester la priorité durant plusieurs années après sa sortie. On s'attend notamment à une nouvelle version de GTA Online, un suivi et du contenu, ça va de soi. Si L.A Noire 2 ou tout autre jeu il y a après GTA 6, ca ne sera pas avant un bon 2030. Concernant la licence policière, en avril dernier, Strauss Zelnick, PDG de la maison mère Take-Two, avait déjà été interrogé sur la possibilité d'un retour de L.A. Noire. Il avait alors affirmé n'avoir « aucune information à dévoiler » et que « si une annonce devait être faite, ce serait Rockstar qui s'en chargerait ». Il a également répondu que dans tous les cas « les équipes étudient constamment le catalogue de licences historiques et réfléchissent en permanence » à ce qu'il est possible de faire.