Encore une nouvelle rumeur sur la Nintendo Switch Pro. Alors que la firme japonaise pourrait avoir confirmé son nom au travers d’un dépôt de marque, un leaker habituellement bien renseigné laisse entrevoir une annonce prochaine.

Bientôt une annonce pour la Nintendo Switch Pro

Il est temps que Nintendo annonce sa prochaine console pour enfin faire taire les rumeurs. Et ça tombe bien, car d’après les derniers bruits de couloirs, Big N pourrait révéler sa fameuse Switch Pro dans les mois qui viennent. Le leaker GraffitiMAX, qui a dévoilé à l’avance la première Switch OLED spéciale aux couleurs de Splatoon 3, a fait une nouvelle révélation. D’après ses sources, la firme japonaise devrait annoncer celle qui pourrait s’appeler la New Switch prochainement et possiblement en septembre. Cette dernière information est néanmoins à prendre avec de grosses pincettes puisqu’il doit corroborer cette potentielle date avec ses sources.

Ce dont il est visiblement certain, c’est que la Nintendo Switch Pro serait capable de faire tourner beaucoup de jeux en 60 fps. Des déclarations qui vont dans le sens de ce qu’avait affirmé Bloomberg, qui stipulait que la console pourrait proposer des graphismes en 4K. Il n’est donc pas impossible que certains jeux comme Breath of the Wild ou Animal Crossing puissent avoir le droit à un patch salvateur. Si la console est annoncée un jour évidemment. Car on ne compte plus les rumeurs autour de la Switch Pro, peut-être que cette fois c’est la bonne ? Affaire à suivre…