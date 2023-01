Sortie le 3 mars 2017, la Nintendo Switch est toujours un succès et parvient, cinq plus tard, à faire tomber un immense record dans nos contrées lui permettant d'entrer dans l'histoire.

Avec la Nintendo Switch, Big N a su remonter la pente et faire oublier le bide intersidéral de la Wii U. Une performance qui lui assure la première place en France.

La Nintendo Switch détrône la Wii et la PS4

On peut dire que le constructeur japonais revient de très loin à cause d'une console : la Wii U. Un échec monumental puisque seules 13,56 millions d'unités ont été vendues, contre 101,63 millions pour la Wii. Ça fait mal mais la société a rebondi sans problème grâce à la Nintendo Switch qui, en quasiment cinq ans, a écoulé plus de 114,33 millions de machines dans le monde.

En France, et malgré son ancienneté, la Switch a réalisé un record phénoménal en étant la console de salon la plus vendue de tous les temps avec 7,09 millions d'exemplaires. C'est plus que la PS4 avec ses 6 millions sur notre territoire, ou la Wii avec 6,3 millions d'unités.

Nous avons vendu 987.000 Switch en 2022, ce qui est la meilleure performance du marché. Une console vendue sur deux en France l'an passé était une Switch. Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, via Le Figaro.

Les meilleures ventes de jeux en France

Phillipe Lavoué, directeur général de Nintendo France, a aussi révélé que la Switch était achetée à 50% par des familles avec enfants, et les 50% restants par de jeunes adultes. Et sans grande surprise, ce sont les exclusivités Nintendo Switch qui rencontrent le plus grand succès.

Ventes de jeux physiques Switch en 2022 :