Les fans de la saga La Momie vont pouvoir se frotter les mains : les films cultes de votre enfance réservent une excellente nouvelle, avec un beau retour en perspective.

Vingt-cinq ans après avoir affronté les malédictions de l’Égypte ancienne, Brendan Fraser et Rachel Weisz pourraient bien se retrouver pour une nouvelle aventure. Universal Pictures préparerait en effet un nouveau film La Momie, avec le duo culte des années 2000 à l’affiche. De quoi raviver la nostalgie des fans, toujours très attachés à cette saga mythique. D'ailleurs, actuellement, la saga est disponible sur Disney+.

Un retour très attendu pour La Momie

Selon plusieurs sources proches du projet, Universal serait en discussions avancées avec les deux acteurs pour reprendre leurs rôles emblématiques, Rick O’Connell, le baroudeur au grand cœur, et Evelyn Carnahan, l’égyptologue intrépide. Rien n’est encore officiel, mais le simple fait de revoir leurs noms associés à La Momie suffit à enflammer les réseaux.

Brendan Fraser vit d’ailleurs un vrai second souffle depuis son Oscar pour The Whale. De son côté, Rachel Weisz alterne entre cinéma d’auteur et projets plus grand public, comme la série Dead Ringers sur Prime Video. Les deux stars n’avaient plus partagé l’écran depuis Le Retour de la Momie en 2001, un film qui avait marqué toute une génération.

Un pari nostalgique pour Universal

Universal tente une nouvelle fois de ressusciter l’un de ses univers les plus populaires. Après l’échec du Dark Universe lancé en 2017 avec The Mummy version Tom Cruise, le studio revient à une approche plus simple, renouer avec ce qui a fonctionné. Et il faut dire que les films originaux avaient tout pour plaire : de l’action, de l’humour, de la romance et un sens de l’aventure à l’ancienne.

Les deux premiers volets la Momie, sortis en 1999 et 2001, avaient rapporté plus de 800 millions de dollars à eux deux et inspiré un véritable culte. Le mélange de mystère, de folklore égyptien et de scènes spectaculaires avait conquis le public du monde entier. Même les attractions dans les parcs Universal en sont issues.

Pour ce nouveau chapitre, Universal aurait confié la mise en scène à Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, le duo derrière Scream (2022) et Ready or Not. Leur style nerveux et leur goût pour le divertissement fun et efficace pourraient donner un coup de jeune à la franchise. Le scénario serait signé David Coggeshall (The Family Plan), tandis que le producteur historique Sean Daniel serait de retour, accompagné de l’équipe de Project X Entertainment. L’objectif semble clair : faire renaître La Momie en respectant l’esprit d’origine, mais avec une touche moderne capable de séduire une nouvelle génération.

Source : Deadline