Nous entamons la dernière semaine avant Noël, et les promos s’enchainent pour pouvoir vous proposer des offres à des prix imbattables. Leclerc nous propose une manette Xbox Elite Series 2 Core qui a est à moins 70 € de son prix de base !

La Xbox Elite Series 2 Core est une version avancée de la manette Xbox, elle propose des composants et une personnalisation avancée. Palettes supplémentaires, grip ergonomique, sticks interchangeables et encore bien d'autres possibilités, c’est une manette pour les joueurs qui veulent toujours se surpasser en jouant plus.

Cette manette possède des sticks à tension réglable, elle se recharge dans son étui, et elle est même compatible avec les PC. C’est un produit haut de gamme, dont le prix de départ était de 179,90 €, mais aujourd'hui, Leclerc nous l’offre pour 102,69 €, soit une réduction de 43 % !

Un prix plus qu'abordable pour la Xbox Elite Series 2 Core

Les joueurs Xbox qui jouent avec un esprit compétitif et qui cherchent toujours à se surpasser auront besoin d’un équipement supérieur pour arriver à leurs fins, la console est la même pour tout le monde, mais vous pouvez prendre l’avantage sur vos adversaires avec une manette surpuissante.

Il n'y a que chez Leclerc que vous pouvez trouver cette manette à un prix imbattable de 102,69 € au lieu de 179,90 €, et ce sont les derniers moments pour la commander afin de la recevoir avant Noël.

La manette Xbox Elite Series 2 Core est entièrement personnalisable

La différence entre une manette Xbox classique et la Elite Series 2 Core est bien évidemment sa personnalisation, ce produit est livré avec une housse de transport rigide, ainsi que des sticks de tailles et de textures différentes, afin que vous puissiez mettre ceux qui vous vont le plus.

Elle est dotée de quatre palettes supplémentaires à l'arrière afin d'assigner des touches raccourcies dans vos jeux, ça vous permettra de gagner quelques millisecondes et prendre l'avantage sur vos adversaires lors des parties classées.