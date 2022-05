Adieu FIFA 24, bonjour EA Sports FC. Hier soir, les rumeurs sont devenues officielles quelques heures avant la présentation des résultats financiers d’EA . L’éditeur a confirmé qu’à partir de 2023, sa célèbre franchise de jeux de foot va changer de nom.

Une décision stratégique, pour ne plus avoir à payer des sommes monstrueuses pour « quatre lettres sur la boîte ». 2,5 milliards de dollars sur la prochaine décennie juste pour l'utilisation de la Coupe du Monde, ça fait mal en effet. Et ce sera peut-être la fédération qui ressortira gagnante de ce divorce historique.

C’est en tout cas ce que clame haut et fort Gianni Infantino, patron de la Fédération Internationale de Football Association. Dans la foulée de cette annonce, la FIFA a confirmé son intention de sortir son propre jeu de foot qui reprendrait les fameuses quatre lettres. Pour façonner le grand rival d’EA Sports FC, la fédération indique être en discussion avec plusieurs « éditeurs, studios et investisseurs ». Confiante, elle assure que sa future simulation de football sera prête pour 2024 et que ce sera la meilleure parce que … il y a aura le nom de FIFA dessus.

Je peux vous assurer que le seul jeu authentique et réel qui porte le nom de FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs et les fans de football. Le nom FIFA est le seul titre global et original. FIFA 23, 24, 25 et 26, et ainsi de suite - la constante est le nom FIFA et il restera pour toujours et restera LE MEILLEUR.