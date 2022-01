L'E3 2022 ne se tiendra pas en présentiel : pour la seconde année consécutive, celui qui reste le plus célèbre salon de l'industrie du jeu vidéo sera absent des halls du Convention Center de Los Angeles, comme le révèlent nos confrères de Venture Beat :

En raison des risques sanitaires liés au COVID-19 et de son impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants, l'E3 n'aura pas lieu en présentiel en 2022. Nous restons incroyablement enthousiastes quant à l'avenir de l'E3, et nous sommes impatients d'annoncer de plus amples détails bientôt.

L'E3 ? L'E3 pas ?

Cette annonce qui en attristera sans doute certain ne dit en revanche pas ce que l'Entertainment Software Association entend effectivement mettre en œuvre pour compenser cette triste nouvelle. Interrogés sur la tenue d'une nouvelle édition 100% en ligne, les organisateurs ont affirmé être "enthousiastes quant aux possibilités d'un E3 à distance" sans pour autant prendre position.

Plutôt que de jouer la montre et de parier sur une hypothétique baisse de contaminations du Covid-19 et de ses nombreux DLC variants, l'ESA s'est montrée résolue à anticiper un revirement tardif. Rappelons que si l'E3 2020 avait été purement et simplement annulé, l'édition 2021 nous avait proposé les traditionnelles conférences de l'industrie à distance, et tant pis pour les prises en main.

Mais parce qu'il y en faut toujours pour se réjouir du malheur d'autrui, il n'a fallu qu'une poignée de minutes pour que l'ex-journaliste Geoff Keighley ne vienne planter un clou de plus dans le cercueil de l'E3. Face à cette annonce, le présentateur des Game Awards s'est contenté d'un visuel pour rappeler le retour du tout aussi estival Summer Game Fest :

Si l'annonce avait préalablement été faite au mois de décembre dernier, les joueurs savent qu'ils pourront quoi qu'il arrive découvrir de nouvelles annonces en forme de WORLD PREMIERE cet été.

Que pensez-vous de cette annonce ? L'E3 peut-il survivre à court terme ? Faites-nous part de vos avis en distanciel dans les commentaires ci-dessous.