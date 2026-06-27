Imaginez un peu Stardew Valley, mais avec une dose d'aventure et un soupçon de mécaniques RPG en plus. Un peu comme si le jeu de ConcernedApe était une version cosy farming sim de Fable, en fin de compte. C'est en fait le rêve de beaucoup de fans dudit jeu, certains ayant même conçu des mods dans ce style. Et si on vous disait qu'un jeu du genre existe vraiment et qu'il arrive bientôt sur consoles après avoir conquis les joueuses et joueurs PC ?

Kynseed, mieux qu'un mod RPG de Stardew Valley

Dans le sillage de disparition de Lionhead Studios, plusieurs studios indépendants ont émergé, rassemblant les anciens membres à qui on doit des titres Black & White et Fable. Parmi ces nouvelles structures, PixelCount Studios a gardé l'esprit RPG de la licence de Peter Molyneux. Mais ses influences se sont élargies et il se pourrait bien que Stardew Valley ait nourri son imaginaire pour donner vie en 2018 à un certain Kynseed.

L'air de rien, les anciens de Fable ont ainsi créé un genre de Stardew Valley-like qui pousse les potards côté aventure et RPG. Ce jeu, il s'appelle Kynseed et il culmine à 89 / 100 de la part des professionnels sur Metacritic. Sur Steam, il profite d'une évaluation « très positive » accordée par plus de 3 300 joueuses et joueurs. Le titre semble donc avoir convaincu son public.

Et pour cause, Kynseed est un life sim/cosy farming sim très généreux, au point de submerger un peu les joueuses et joueurs par son contenu au début. Entre gestion de ferme, développement de ses compétences et une aventure qui conduit à affronter des créatures de toutes sortes pour découvrir les secrets et trésors de cet univers, il y a vraiment de quoi faire. On pourrait tout de même lui reprocher quelques lacunes sur l'aspect social, cher au cœur des fans de Stardew Valley et même de Fable. Mais c'est un compromis vite accepté au regard de sa robustesse te de sa générosité.

Pour faire simple, Kynseed à tout du Stardew Valley-like d'aventure par excellence. La touche des anciens de Fable est indiénable. Alors, en attendant que ces deux licences de poids redonne de leurs nouvelles dans un avenir proche, ce pourrait être votre nouveau coup de cœur pour patienter. Déjà disponible sur PC, il arrivera sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et XBOX Series X|S le 4 août 2026.