Le phénomène KPop Demon Hunters n'est pas terminé, on vous le dit. Avant le prochain film, une nouvelle surprise serait en préparation pour certains joueurs et c'est ce qu'ils voulaient.

KPop Demon Hunters n'en a pas fini de briller. Fraîchement nommé aux Oscars, le film d'animation de Sony Pictures a fait des ravages dans le catalogue de Netflix en 2025 et dans les charts. Avec une chanson qui résonne aussi fort que « Libérée, délivrée » de La Reine des neiges, le monde continue d'entendre en boucle le trio fictifs de chasseuses de démons sur les ondes et même bientôt au-delà si on en croit les rumeurs.

KPop Demon Hunters devrait faire son retour dans ce jeu super populaire

Rumi, Jinu et Mira sont les nouvelles héroïnes de la jeunesse. Se battant avec éclat contre la menace qui promet de s'abattre sur terre, ainsi que leurs propres démons dans KPop Demon Hunters, elles se sont imposées en un éclair dans l'imaginaire collectif. Une suite a même déjà été annoncée, toujours attendue sur Netflix sans horizon de sortie.

Pour patienter avant de voir la suite de l'aventure des Hunter/x se poursuivre, les fans gamers ont eu la chance de voir débarquer l'univers dans l'un des jeux-service les plus populaires au monde. Eh oui ! Les trois héroïnes ont eu droit à leurs skins Fortnite. Du contenu qui a vraiment ravi la communauté, mais qui laissait un petit goût d'inassouvi. Cela dit, tout devrait bientôt rentrer dans l'ordre.

Selon les habituels leakers de Fortnite, KPop Demon Hunters devrait prochainement faire son retour dans la boutique de Fortnite. D'après les informations partagées officieusement, les objets mythiques des héroïnes seront de la partie. Mais, ce que beaucoup attendaient, ce sont surtout ces nouveautés : d'abord l'arrivée d'un skin de Jinu, rival des chasseuses particulièrement charismatique et démoniaque ; ensuite, celle des émotes ! Il sera enfin possible d'avoir des animations inspirées du film d'animation, potentiellement accompagnés de musiques iconiques comme le titre “Golden”. Si cela est avéré, tenez-vous prêts car ça devrait débarquer bientôt.

© Epic Games.