KPop Demon Hunters s’apprête à frapper un grand coup avec une énorme surprise pour de nombreux fans, mais aussi pour les joueurs. De quoi faire, très clairement, un beau carton.

Fortnite continue d’empiler les collaborations, et la prochaine pourrait bien faire beaucoup de bruit. Selon plusieurs fuites, Epic Games prépare un crossover avec KPop Demon Hunters, le film Netflix qui cartonne dans le monde entier. De quo ravir les fans.

Le phénomène KPop Demon Hunters

Sorti il y a seulement quelques mois, KPop Demon Hunters est déjà un carton. Sur Netflix, c’est le film le plus regardé de l’histoire de la plateforme. Et même au cinéma, il a surpris en réalisant la meilleure performance jamais enregistrée pour un film Netflix. Entre l’univers flashy, les héroïnes charismatiques et les combats spectaculaires, le film a séduit bien au-delà du public fan de K-pop. Fortnite, toujours à l’affût des tendances, ne pouvait pas laisser passer cette occasion.

D’après plusieurs leakers, ce partenariat KPop Demon Hunters devrait débarquer dans la saison actuelle de Fortnite, qui s’achève le 1er novembre. Autrement dit, l’attente ne sera pas très longue. Une mise à jour est d’ailleurs prévue pour la troisième semaine de septembre. Comme toujours, elle sera fouillée de fond en comble par les dataminers. On pourrait donc découvrir les premiers indices du crossover à ce moment-là.

Des skins et emotes déjà réclamés par les joueurs

La communauté Fortnite a immédiatement réagi aux rumeurs sur KPop Demon Hunters . Beaucoup rêvent de skins inspirés de Rumi, Mira et Zoey, les héroïnes principales. D’autres espèrent voir débarquer un emote basé sur la fameuse boisson gazeuse du film. Certains demandent même des accessoires liés au tigre et à la pie, deux compagnons emblématiques de l’histoire. Epic Games a l’habitude de soigner ses crossovers. Il y a donc de grandes chances que plusieurs de ces idées deviennent réalité.

Ce partenariat ne serait pas un cas isolé. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs de collabs s’enchaînent : Sonic, Silent Hill, Deep Rock Galactic, Power Rangers, ou encore le streamer IShowSpeed. Fortnite mélange les univers sans aucune limite. Et c’est justement ce qui fait sa force. Avec KPop Demon Hunters, Epic frappe encore une fois au bon moment. Le jeu reste dans l’air du temps et capte ce qui fait parler la culture pop.

Source : Fortinite Leaks Loolo