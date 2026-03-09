Après une annonce en 2021 via un PlayStation Showcase, une sortie prévue pour fin 2022 mais de très nombreuses péripéties, dont un passage de flambeau d'Aspyr Media à Saber Interactive pour poursuivre son développement, Star Wars KOTOR Remake continue apparemment de suivre son bonhomme de chemin à travers la galaxie. Il y a quelques mois, il se rappelait à notre bon souvenir avec des leaks, ainsi que des concept arts officiels. Avance rapide jusqu'à récemment, où le studio qui en a désormais la charge a redonné des signes de vie.

La Force est encore présente dans Star Wars KOTOR Remake

Outre un Star Wars KOTOR Remake qu'on lui a mis entre les bras, Saber Interactive est définitivement une entreprise qui a du pain sur la planche, tant en qualité de studio que d'éditeur. Récemment, on lui doit le très bon Space Marine 2, qui continue de régulièrement recevoir de nouveaux contenus en attendant une suite. Le 12 mars arrive également de sa part le Left 4 Dead Like John Carpenter's Toxic Commando, et on attend encore d'eux Turok Origins et Jurassic Park Survival.

Malgré un planning aussi chargé, Tim Willits, directeur créatif de Saber Interactive, a confirmé dans une interview auprès d'IGN que le studio continue bien de travailler sur Star Wars KOTOR Remake. C'est déjà lui en septembre 2025 qui avait indiqué que « tout ce dont on a parlé est encore en développement », dont probablement le Remake de Knights of the Old Republic. Le doute était cependant encore permis, l'homme n'ayant pas mentionné directement le titre en question.

Cette fois, Tim Willits a davantage clarifié la situation en répondant à une question d'IGN concernant directement Star Wars KOTOR Remake : « Oui, il est toujours en développement. Mais c'est tout ce que je peux dire ». Celles et ceux qui attendent encore une remise au goût du jour du légendaire jeu original de BioWare, il faudra malheureusement se contenter pour l'instant de cette confirmation. Est-on cependant en droit de s'inquiéter, compte tenu du calendrier très chargé de Saber et du fait que cela fait déjà deux ans qu'il a récupéré le projet ? Comme dirait Maître Yoda, difficile à prédire est l'avenir.

Quelque part dans une galaxie lointaine, très lointaine, le travail sur le Remake de KOTOR continue... © Saber Interactive

Source : IGN