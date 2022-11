Kojima Prod convoité par des géants de l'industrie du jeu vidéo comme PlayStation, Xbox et d'autres ? Hideo Kojima fait des révélations sur le sujet et met les points sur les i.

Dans son dernier podcast « Brain Structure », Hideo Kojima a abordé la question de son indépendance. Il tient plus que tout à la liberté de son studio Kojima Prod.

Kojima Prod croule sous les demandes de rachat

Hideo Kojima persiste et signe, son studio Kojima Prod n'est pas à vendre et ne le sera probablement jamais, même pour les offres les plus généreuses. Et pourtant, ce n'est pas les demandes qui manquent comme il l'a révélé dans son émission.

Nous sommes en bons termes avec tout le monde dans l'industrie. Et chaque jour, je reçois des offres du monde entier pour racheter notre studio. Certaines de ses offres sont à des prix ridiculement élevés, mais l'argent n'est pas ce que je convoite. Je veux faire ce que je veux faire. C'est pour cette raison que j'ai créé ce studio. Donc tant que je serai en vie, je pense pas que j'accepterai ces offres.

Lors d'une précédente rumeur de rachat par PlayStation, le créateur avait déjà tenu ce discours et démenti en déclarant « Je suis désolé du malentendu, mais Kojima Prod a été et restera un studio indépendant ». Son avis sur sa soif d'indépendance créative n'a pas non plus changé. Au cours d'une ancienne interview, il avait expliqué qu'au lieu de prendre des risques avec Death Stranding, il aurait pu chercher à gagner gros en produisant un battle royale. Geoff Keighley, host des Game Awards, l'a encouragé dans cette voie de rester indépendant pour « avoir le contrôle de son propre destin ».

Actuellement, Kojima Prod a un projet qui pourrait bouleverser le jeu vidéo avec Xbox, et Death Stranding 2 avec PlayStation.