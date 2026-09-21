Le feuilleton Physint se poursuit ; Hideo Kojima dévoile de quelle manière PlayStation a mis à un coup d'arrêt à son futur MGS-like avant que XBOX ne vienne à la rescousse.

Personne n'aurait pensé que Physint, considéré comme l'une des premières exclu de la PS6, ne soit abandonné du jour au lendemain par PlayStation. Hideo Kojima revient sur cet événement qui aurait pu couler son prochain jeu d'action-espionnage, façon Metal Gear Solid, avant d'être repêché par XBOX. Il semble que Sony ait agi comme cet ex qui vous aurait largué par texto, une histoire qui se répète un peu trop chez l'éditeur.

Physint aurait été annulé au cours d'un simple appel Zoom

C'est par le biais d'un interview accordée au Washington Post qu'Hideo Kojima fait la lumière sur les dessous de cette annulation qui a surpris toute l'industrie. Pourtant, la nouvelle ne daterait pas d'hier. Mais ce n'est qu'avec la reprise par XBOX qu'on a appris que Physint, un nouveau concurrent sur le terrain des Metal Gear Solidlike, ne serait finalement pas un jeu PlayStation.

L'affaire remonte au mois de juin 2026. Hideo Kojima participe alors à une visioconférence sur Zoom avec le président de son studio, Shinji Hirano et le traducteur Aki Saito. Tous les trois sont en appel avec Sony, un appel qui aurait pu clouer la planche du cercueil de Physint. Et pour cause, c'est à ce moment-là qu'ils apprennent que le jeu ne serait plus financé par PlayStation, sans motif précis donné. Personne n'aurait imaginé ça. Pourtant, on a l'impression de revivre la soudaine annulation de The Last of Us Online. Ça commence à faire beaucoup.

Kojima se dit « choqué et surpris » en découvrant la nouvelle. On ne peut que le comprendre : il vient alors de perdre son contrat avec Sony pour éditer ce qui doit être son retour sur la scène des jeux à la MGS qui l'ont révélé au monde de son temps chez Konami. Mais plutôt que de s'avouer vaincu, il cherche une solution pour sauver son projet et les près de 200 employés qui planchent dessus. Heureusement, l'histoire nous a appris depuis que XBOX a pris le relai derrière PlayStation pour produire Physint.

© Kojima Productions

Kojima Productions répond aux rumeurs sur l'annulation par PlayStation

Dans la continuité de cette interview dans le Washington Post, Kojima Productions s'est targué d'un communiqué sur les réseaux sociaux pour remettre les points sur les i. Alors que les rumeurs vont bon train sur la toile et chez les médias concernant les causes de l'annulation de Physint chez Sony, le studio tient à rappeler qu'« aucun des contenus publiés ne repose ni sur des sources officielles, ni des sources vérifiables et documentées ».

Ce communiqué rebondit en fait sur un récent article de Jason Schreier paru chez Bloomberg. Le journaliste y avance que PlayStation aurait annulé Physint de peur qu'il ne suive les ventes apparemment décevantes de Death Stranding 2. Pour Kojima Productions, il s'agirait de « propos diffamatoires » qui ont en plus des répercussions autant dans la considération du public envers le studio que dans son rapport avec ses partenaire. C'est pourquoi il préfère rassurer tout le monde sur sa relation avec Sony et sa pérennité :

Nous tenons à réaffirmer clairement que notre studio est en bonne santé financière et dégage des bénéfices, que le développement de Physint se poursuit sans encombre en collaboration avec Xbox et que nos relations avec PlayStation restent solides.