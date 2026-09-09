Kirby a remplacé Mario, grand absent de ce dernier Nintendo Direct, en annonçant un tout nouveau jeu qui va apporter de gros changements à la licence.

La grosse annonce de ce Nintendo Direct du 9 septembre 2026 n'était pas un jeu Mario en 3D comme beaucoup le réclament. C'est plutôt une autre mascotte qui s'est présentée avec Kirby and the World Beyond. Un jeu d'action aventure et plateforme qui tranche drastiquement avec ce dont la petite boule rose nous a habitués jusqu'ici.

Kirby and the World Beyond, le nouveau jeu surprise de la licence annoncé au Nintendo Direct

Après le très bon Air Riders et le non moins excellent Kirby et le Monde Oublié, Kirby se lance dans une nouvelle aventure visiblement tout en monde ouvert. Les premières images de Kirby and the World Beyond nous ont en tout cas présenté une vaste région extrêmement colorée, alors que notre petit héros fait appel à un puissant pouvoir tiré d'une épée qui le transforme en un ersatz de Link.

Entre deux taillades et autres affrontements contre des adversaires, il découvre un passage vers un monde encore plus vaste qui ne demande qu'à être exploré. Kirby and the World Beyond marque un changement drastique pour la licence, avec une aventure qui semble vouloir s'ouvrir à tout bout de champ. On ne sait pas encore les tenants et aboutissants de cette nouvelle aventure, mais l'ADN de la franchise semble d'office respecté malgré ce changement de direction. Kirby peut toujours absorber tous les ennemis qu'il croise et se transformer afin d'en extraire différents pouvoirs et pourra ainsi utiliser des capacités uniques. Pour explorer ces nouvelles régions plus vastes qu'à l'accoutumée, notre petit héros rose pourra également utiliser une étoile pour se déplacer extrêmement vite et même infliger des dégâts.

Pour l'heure, Kirby and the World Beyond n'a pas de date de sortie précise, mais juste une fenêtre calée pour le printemps 2027 en exclusivité sur Nintendo Switch 2 évidemment.