Si Kirby et le monde oublié a été annoncé il y a déjà un bon moment, le jeu s'est quand même invité lors du nintendo Direct du 9 février 2022. On a ainsi droit à un nouveau trailer qui nous présente une nouvelle aptitude de Kirby : celle de gober des objets absolument énormes, et de profiter de leurs capacités. Appelée transmorphisme, cette aptitude va offrir une jolie profondeur au gameplay de Kirby. Comme on le voit dans le trailer, cela va permettre à la petite boule rose de faire pas mal de choses. En gobant une voiture, on va ainsi pouvoir se déplacer bien plus rapidement, et même écraser les ennemis. On pourra aussi avaler un distributeur automatiques de boissons, et ainsi recracher les canettes telle une mitrailleuse. En avalant un cône VLC, Kirby se transformera en marteau-piqueur, tandis que rouler une pelle à une nacelle élévatrice permettra d'atteindre des endroits traditionnellement hors d'atteinte.

Kirby et le monde oublié

Les exemples ne manquent pas, avec un anneau qui fait office de moteur, une arche qui nous change en deltaplane, et même une ampoule afin de se promener dans des niveaux plongés dans l'obscurité. Vous l'avez compris, les possibilités semblent assez étendues, et on ne doute pas que ce système sera mis à profit dans moult situation afin de se promener dans le monde plus ouvert que proposera Kirby et le monde oublié. On découvre aussi les améliorations qu'il sera possible d'acheter à l'armurerie Waddle Dee afin de faire évoluer les attaques de Kirby.

Tout sur le rose !

Grâce aux bons parchemins, on pourra disposer de pouvoirs de feu, lancer des disques tranchants, et même attaquer les ennemis avec une énorme épée. Chaque pouvoir changera au passage le look de Kirby, sachant que les pouvoirs pourront être améliorés afin d'augmenter leurs effets. Rappelons que Kirby et le monde oublié sortira le 25 mars prochain sur la Nintendo Switch.