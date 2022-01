Si bien des joueurs comptent sur les sorties de "la suite de Breath of the Wild" ou de l'hypothétique Metroid Prime 4 pour dynamiser comme il se doit le planning de sorties de la Switch, il ne faudrait pas trop rapidement oublier Kirby et le... monde oublié. CQFD.

Annoncé lors du Nintendo Direct de l'automne 2021, celui que notre vénérable rédac' chef qualifiait alors de "The Last of Us au pays des bonbons" rappelle son existence avec une nouvelle bande-annonce. C'est donc officiel : Kirby et le monde oublié sortira le 25 mars 2022, oui mais sur Switch !

Kirby & Kirbis

Pour annoncer la (bonne) nouvelle, Nintendo a mis l'accent sur les mécaniques de coopération qui permettront d'explorer en local les vestiges d'une ancienne civilisation aux côtés de Elfilin, le petit nouveau qui fera office de second joueur. Cette bande-annonce de Kirby et le monde dévoile également plus en détails le système de progression du jeu :

Le village Waddle Dee sert de hub central dans Kirby et le monde oublié. Le village s’agrandira à mesure que de plus en plus de Waddle Dees seront sauvés et différentes boutiques ouvriront leurs portes pour permettre de participer aux jeux favoris de ses habitants. Kirby pourra aussi prêter main-forte au café Waddle Dee, où il devra servir la clientèle rapidement pour maintenir son niveau de satisfaction et obtenir le meilleur score possible. En se connectant à Internet, il sera aussi possible de consulter les détails de données mondiales telles que le nombre total de Waddle Dees sauvés ou encore le pouvoir le plus populaire.

Le carton d'invitation

Et parce que bien des regards étaient ces derniers temps tournés vers un certain Sonic the Hedgehog, Nintendo nous rappelle que Kirby aussi fêtera justement au printemps son trentième anniversaire. En effet, le très portable Kirby's Dream Land voyait débuter la mascotte préférée de Masahiro Sakurai, qui aura ensuite posé son étoile sur toutes les consoles de la marque, même si la route n'aura pas toujours été facile... On pense à toi, Kirby Air Ride.

Allez, encore un peu de patience : le presque apocalyptique Kirby et le monde oublié sortira le 25 mars 2022 sur Switch. Et pour ceux qui en veulent toujours plus, une nouvelle salve d'une quarantaine de visuels est disponible dans notre galerie d'images !