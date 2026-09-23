Délisté par Square Enix il y a quelques années, ce jeu Kingdom Hearts pourtant essentiel à l'histoire de la licence revient d'entre les morts grâce à des fans déterminés.

Presque tous les volets de la saga Kingdom Hearts apportent quelque chose à l'histoire globale de la franchise et à son avenir potentiel. C'est notamment le cas du titre mobile Union X Dark Road, relativement méconnu, voire très impopulaire en raison de son modèle économique agressif, mais pourtant à sa manière crucial, compte tenu du fait que plusieurs personnages issus de ce jeu devraient revenir dans Kingdom Hearts 4. En amont de la sortie du prochain épisode majeur de la licence, ce spinoff mobile totalement retiré des boutiques numériques en 2024, fait cependant un retour inattendu grâce à un portage sur navigateur par des fans.

Kingdom Hearts Union X Dark Road ramené à la vie et amélioré par des fans

Arena7664, un moddeur de la communauté Kingdom Hearts connu pour avoir restauré la version bêta de Missing-Link, a récemment annoncé sur X.com avoir réussi à porter Union X Dark Road sur navigateur pour les joueurs sur mobile et PC. Le moddeur a précisé que ce portage comprendrait les versions japonaise et anglaise du jeu, chacune archivée sur Archive.org. Arena7664 a également indiqué qu'il n'a pas encore publié le jeu car il souhaitait recueillir l'avis des fans concernant de petites améliorations de confort de jeu qu'il compte intégrer à la version finale.

La première chose à savoir sur ce portage non officiel de Kingdom Hearts Union X Dark Road est qu'il ne comprendra que la version jouable du jeu, Dark Road. Ce projet reprendra en effet la version finale de l'application mobile originale, laquelle permettait de jouer à Dark Road hors ligne et de visionner l'histoire de Union X sous forme de cinématiques.

Kingdom Hearts Union X Dark Road, tristement célèbre pour son grind répétitif et fastidieux, bénéficiera également d'améliorations, comme:

Une fonction pour débloquer toutes les cinématiques ;

La possibilité pour les joueurs d'acheter des personnages et d'augmenter leur niveau à leur guise ;

Une option permettra même d'accélérer ou de ralentir le rythme de Kingdom Hearts Union X Dark Road ;

Un équilibrage de l'acquisition des points et l'ajustement de leur fréquence d'obtention.

Une bonne manière d'attendre le quatrième épisode de la licence mariant Disney et Square Enix

Pour la petite histoire, Kingdom Hearts Union X Dark Road se déroule avant tous les autres jeux principaux de la saga de Square Enix, y compris le préquel Birth by Sleep. L'intrigue prend place avant même la première Guerre des Keyblades et retrace en détail les origines de Xehanort ainsi que celles de l'énigmatique « Maître des Maîtres ». À noter que ce personnage pourrait faire un grand retour dans Kingdom Hearts 4 en tant que nouvel antagoniste principal.

De nombreux autres personnages secondaires pourraient également figurer au casting du prochain épisode de la franchise. Cela confère donc à Kingdom Hearts Union X Dark Road et le travail acharné d'Arena7664 une importance capitale pour l'histoire globale de la série en amont de la sortie du quatrième opus principal.

Source : Arena7664 sur X.com