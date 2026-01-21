La licence Kingdom Hearts pourrait refaire parler d’elle cette année avec des versions attendues par tout un pan de la communauté. On fait le point sur la dernière rumeur.

Kingdom Hearts 4 serait-il en train de rejoindre le club très fermé des nouvelles arlésiennes du jeu vidéo ? Une question que la communauté, passablement échaudée, commence à se poser sérieusement. Depuis son annonce il y a maintenant trois ans, le jeu brille surtout par son absence et un silence quasi total. Square Enix avait bien tenté de calmer le jeu au moment de l’annulation soudaine de KH Missing Link, épisode mobile censé faire le lien avec le prochain chapitre numéroté. Square Enix s’était alors fendu de quelques images minuscules, regroupées en une mosaïque à peine lisible, avant de refermer aussitôt le dossier. Si Kingdom Hearts 4 continue donc de jouer à cache-cache, la licence, elle, ne devrait pas rester totalement absente en 2026. Elle devrait en effet faire un retour très attendu sur l’une des consoles cette année.

La saga Kingdom Hearts bientôt sur Nintendo Switch 2 ?

Hors spin-off, la licence est longtemps restée cantonnée aux consoles PlayStation, avant d’entamer une lente migration vers les autres plateformes. Square Enix pensait sans doute avoir bouclé le chantier en 2022 avec la sortie des différentes compilations réunissant l’ensemble de la saga sur Nintendo Switch. Ces versions de Kingdom Hearts se limitaient en revanche au cloud gaming, sans portage natif donc, et se sont rapidement faites oublier en raison de problèmes de sauvegarde jamais corrigés depuis plus de trois ans. Aujourd’hui encore ces versions sont difficilement recommandables L’éditeur japonais pourrait toutefois profiter de l’arrivée de la Nintendo Switch 2 pour tenter de corriger le tir. D’après l’insider Nash Weedle, dont l’historique s’est montré globalement solide malgré plusieurs faux pas, l’intégrale de Kingdom Hearts (INTEGRUM MASTERPIECE) en version native serait d’ores et déjà prête à être déployée sur la nouvelle machine de Nintendo.

« Tout est prêt, il ne manque plus que Square Enix annonce la sortie », affirme ainsi l’intéressé sur Twitter (désormais X). Une information qu’il dit avoir recoupée auprès de plusieurs sources, et qui aurait également été corroborée par un autre insider encore peu connu, Attack The Backlog, dont la fiabilité reste toutefois à démontrer. Si la rumeur venait à se confirmer, Square Enix suivrait la trajectoire déjà empruntée par Capcom, qui ressortira en février plusieurs épisodes de Resident Evil, initialement proposés via le cloud sur la première console hybride, sous forme de portages natifs sur Nintendo Switch 2. La communauté ne semble attendre que ça en tout cas.

Bande-annonce en anglais de Kingdom Hearts INTEGRUM MASTERPIECE

Sora, Donald et Dingo partout avec soi

Les réactions suscitées par cette rumeur sont en effet particulièrement enthousiastes. Nombre de joueurs n’hésitent pas à qualifier les versions cloud de Kingdom Hearts sur Switch de « blague », certains se réjouissant à l’idée de pouvoir enfin emporter la saga partout avec eux. « J’ai hâte de pouvoir jouer à Kingdom Hearts n’importe où, surtout au travail », résume par exemple un fan de longue date sur les forums Reddit , où l’info a été relayée.

Et si l’usage répété du mot rumeur n’avait pas suffi à mettre la puce à l’oreille, rappelons que ces informations restent évidemment à prendre avec les plus grandes précautions, en l’absence de toute officialisation ou démenti de Square Enix. L’éditeur japonais pourrait toutefois profiter d’un traditionnel Nintendo Direct de février pour lever le voile sur ce potentiel portage qui, s’il venait à se confirmer, pourrait être d’excellente facture au regard de ce que Square Enix propose déjà avec FF7 sur Nintendo Switch 2, dont la démo a visiblement fait l’unanimité. Mais ça, on en reparle très très vite.

Source : Nash Weedle.