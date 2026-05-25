Pendant des années, Hollow Knight Silksong et sa communauté ont nourri l’écosystème parallèle du meme vidéoludique. Chaque nouvel événement, chaque Nintendo Direct, chaque showcase se terminaient toujours de la même façon : un maquillage de clown virtuel et des tweets désabusés. Maintenant que le metroidvania a cessé d’être une légende urbaine, la relève comique est assurée par les fans de Kingdom Hearts 4. Eux aussi voient en chaque grande messe vidéoludique l’espoir d’apercevoir enfin le travail de Tetsuya Nomura et ses équipes, avec la même finalité : la déception et Sora en perruque de clown. Ce n’est pas faute au principal intéressé d’avoir laissé entendre qu’il fallait patienter jusqu'à l’année prochaine, qui marquera les 25 ans de la saga.

Mais les fans croient aux principes de la saga. Avec suffisamment de conviction et un peu de pouvoir de l’amitié, il devient possible de tout manifester, même un trailer de KH4. Pour ceux qui vivent dans la réalité, une nouvelle rumeur suggère malgré tout que Square Enix prépare bel et bien le terrain pour ce quatrième épisode avec une nouvelle version de sa saga qui permettrait surtout à l’éditeur japonais de corriger l’une de ses erreurs de ces dernières années.

Kingdom Hearts bientôt prêt à faire chavirer de nouveaux cœurs ?

Longtemps confinée aux consoles PlayStation, la licence a depuis migré sur toutes les autres plateformes disponibles sur le marché. Square Enix pensait sans doute avoir bouclé le chantier en 2022 avec l’arrivée de l’intégrale de la saga sur Nintendo Switch. Enfin, « sur Switch » au sens très administratif du terme, puisque ces portages se limitaient au cloud gaming et ont rapidement terminé aux oubliettes. Parce qu’affronter des Sans-Cœur avec latence, ça n’a plus le même charme. Les problèmes de sauvegarde jamais corrigés depuis près de quatre ans ont fini doucement par faire glisser les versions Switch de Kingdom Hearts dans la catégorie des portages peu recommandables.

L’arrivée de la Nintendo Switch 2 pourrait en revanche permettre à l’éditeur japonais de réparer son erreur. C’est en tout cas ce qu’affirmait en début d’année l’insider Nash Weedle, dont la réputation oscille depuis toujours entre les leaks crédibles et les tirs à la chevrotine. Selon lui, une compilation complète de Kingdom Hearts (INTEGRUM MASTERPIECE) en version native serait prête et n’attendrait qu’une officialisation, sans doute lors du sempiternel Nintendo Direct de juin. Une hypothèse qui semble aujourd’hui être renforcée par de nouvelles découvertes. Plusieurs joueurs américains et japonais ont en effet remarqué que l’éditeur avait supprimé, en catimini, les démos des versions Nintendo Switch de Kingdom Hearts de l’e-Shop de Nintendo.

Bande-annonce en anglais.

Une annonce lors du prochain Nintendo Direct ?

Les jeux Kingdom Hearts complets restent disponibles à l’achat, mais il est impossible de tester gratuitement ces versions cloud aux performances parfois plus instables qu’un scénario écrit par Tetsuya Nomura après minuit. Même scénario pour les Cartes Virtuelles, disparues. Une initiative étrange pour des titres commercialisés depuis des années, qui a immédiatement été reliée à une arrivée imminente des portages natifs sur Nintendo Switch 2. Évidemment, tout ceci relève encore de la spéculation, notamment à l’approche d’un calendrier qui va devenir fébrile pour l’industrie. Parce que question timing, tout semble coller, notamment avec l’annonce imminente du traditionnel Nintendo Direct de juin.

« Ça ne peut pas être une coïncidence avec la période du Summer Game Fest qui arrive. Ça n'a aucun sens de supprimer une démo sinon », résume finalement assez bien un fan enthousiaste. Comme toujours, le conditionnel reste de rigueur jusqu’à nouvel ordre. Mais Square Enix a déjà montré avec FF7 Remake, et bientôt avec Rebirth, que la Nintendo Switch 2 était capable d’encaisser un marathon Kingdom Hearts en version native. Il faut reconnaître qu’emporter Sora, Donald et Dingo partout avec soi, sans dépendre d’une connexion Internet, a un certain charme.

Source : e-shop