Les informations fusent ces derniers temps autour Kingdom Hearts. Entre l'attente du quatrième opus et l'arrivée sur Steam de la Xehanort Saga, les fans trépignent ! Il faut dire que le mélange des univers de Disney et de Final Fantasy a donné lieu à une licence atypique, chère au cœur de beaucoup de joueurs et joueuses depuis KH1 en 2002.

Ces derniers temps, des bruits de couloir courent sur d'autres projets autour de la licence. Nous avons récemment eu vent d'une éventualité alléchante d'un long-métrage sur Disney+. Mais, ce n'est pas tout. Une grosse collaboration pourrait bien se préparer pour Kingdom Hearts. Avec l'intégration du Sora dans Super Smash Bros Ultimate, où pourrions-nous retrouver nos héros à l'avenir ?

Kingdom Hearts prêt à plonger dans la Faille ?

Leakeuse de confiance, Midori a récemment évoqué sur X (ex-Twitter) de nombreuses nouvelles autour des licences de Square Enix. Justement, KH fait partie des mentionnées. D'après les sources de l'internaute, le porteur de la Keyblade et ses compagnons pourraient prochainement débarquer dans un autre jeu à succès : Fortnite.

C'est une information surprenante. Toutefois, le Battle Royale d'Epic Games repose justement sur le mix de licences fortes de la Pop Culture, à l'instar de Fallout et Mad Max qui s'apprêtent à y faire leur entrée avec le début du Chapitre 5 - Saison 3 ce vendredi 24 mai. Alors les héros de Kingdom Hearts pourraient sans peine rejoindre la partie à leur tour !

Pour le moment, il revient cependant de prendre cette information avec des pincettes. Toutefois, ce ne serait pas aberrant que le projet se concrétise, Disney ayant récemment investi dans Epic Games. Mais, à moins que cette potentielle collaboration ne se cantonne qu'aux personnages non-issus d'œuvres Disney, la compagnie serait-elle vraiment prête à laisser Donald, Dingo ou encore Mickey utiliser des armes à feu, surtout auprès d'un public jeune ?