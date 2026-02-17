Il y a peu, on apprenait d’un insider pourtant fiable que Square Enix était en train de préparer un remake du premier Kingdom Hearts. Alors que l’on attend encore des nouvelles de Kingdom Hearts 4, cette nouvelle a rapidement fait flamber les fans, d’autant plus que l’informateur en question, Extas1s, n’en était pas à sa première réussite. Sauf que visiblement, rien de tout cela n’est vrai.

Kingdom Hearts 1 remake une réalité ?

Les rumeurs vont et viennent, mais il faut toujours les prendre avec des pincettes, même lorsqu’il s’agit d’insiders réputés. La preuve aujourd’hui avec le prétendu Kingdom Hearts Remake qui, en réalité, ne semble être qu’une vilaine arnaque. Peu après la parution des premiers rapports d’Extas1s, d’autres insiders très réputés, comme Nata the Hate, qui ne parle généralement pas pour ne rien dire, ont réagi en affirmant qu’ils ne savaient pas de quoi il était question. À peine diffusées, les informations concernant ce potentiel remake de Kingdom Hearts commençaient déjà à être malmenées. Un autre vidéaste a donc décidé de mener sa petite enquête en contactant directement l’intéressé. Une petite semaine après, il nous partage ses découvertes et c'est une grosse deception.

Des " preuves " beaucoup trop maigre, c'est la douche froide

Dans une vidéo explicative, il nous informe avoir mis la main sur les trois clichés qui ont donné naissance à ces rumeurs. La suite, vous vous en doutez, c’est le debunk. Aucun des clichés partagés n’est de bonne qualité, ils sont même plus que flous et il est très difficile de discerner quoi que ce soit de tangible. Un premier montre un logo Kingdom Hearts Relux tout ce qu’il y a de plus classique dans la droite lignée des précédents jeux, à la différence que la police utilisée est celle de KH4 et non du jeu original dont on est censé attendre le remake, tandis que le fond est le même que Kingdom Hearts Cross Union.

Le vidéaste décortique également les deux screenshots suivants en parlant de montages Photoshop et en démontrant l’utilisation de modèles existants, notamment celui de Sora, qui a le même rendu que son modèle de Super Smash Bros Ultimate et celui de Kingdom Hearts 3. Selon lui, tout serait complètement faux, en tout cas, les captures d’écran le seraient. Retour à la case départ donc, rien ne peut nous certifier qu’un quelconque remake existe, ni même s’il s’est retrouvé un jour en réflexion. Pour le moment, la seule chose dont on est sûr, c’est que Kingdom Hearts 4, annoncé en 2022, prend bien son temps.

source : TheGamersJoint via Youtube