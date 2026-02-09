Les fans de Kingdom Hearts ont passé leur weekend avec plein d’étoiles dans les yeux. Mais à peine la rumeur a-t-elle commencé à enfler que la communauté doit déjà se préparer à une déception.

Être fan de Kingdom Hearts, c’est presque un travail à plein temps. On pense constamment à ce que l’on n’a jamais eu, à ce que l’on n’aura peut-être jamais, et à ce qui nous attend. Une attente d’autant plus éprouvante qu’elle semble interminable, poussant la communauté à se raccrocher au moindre événement, à la plus petite rumeur, au plus infime espoir de pouvoir enfin replonger dans l’univers de Tetsuya Nomura. Après un weekend passé la tête dans les étoiles suite à une rumeur des plus alléchantes, les fans de la licence doivent visiblement se préparer à une nouvelle désillusion.

Kingdom Hearts Remake, un doux rêve et rien de plus ?

Avant d’entamer le weekend, l’insider eXtas1s a mis le feu à la communauté Kingdom Hearts. Celui qui avait notamment révélé l’existence de Dragon Quest 7 Reimagined affirmait, ce vendredi 7 février 2026, que Square Enix préparerait de grandes annonces afin de célébrer comme il se doit les 25 ans de la licence, prévus pour l’année prochaine. Outre Kingdom Hearts 4, attendu d’ici l’hiver 2027, l’éditeur aurait également dans ses cartons un remake du tout premier épisode, intitulé Kingdom Hearts Relux.

Ce dernier proposerait une refonte graphique complète dans la lignée de Crisis Core Reunion, du contenu initialement coupé, ainsi que de nouveaux segments jouables centrés sur Riku. Et comme si cela ne suffisait pas à faire rêver les fans de Kingdom Hearts, la sortie de ce remake serait même envisagée entre la fin de l’année 2026 et le début de 2027. Sauf que la communauté en mal de nouveautés risque de vite désenchanter.

Car si eXtas1s s’est montré relativement fiable par le passé, il lui est également arrivé de se tromper tout autant et cette rumeur pourrait bien en être un nouvel exemple. Interrogé sur le sujet, l’insider NateTheHate, au pedigree plus constant, affirme en effet que ces informations autour de Kingdom Hearts Remake seraient fausses, un avis partagé par plusieurs autres sources bien connues du milieu. Précisons toutefois que NateTheHate ne semble pas s’appuyer ici sur ses propres informations, mais sur celles de confrères.

De son côté, eXtas1s n’a pas réagi à ces démentis. En l’état, difficile donc de savoir qui dit vrai ou faux. Comme toujours avec les rumeurs, la prudence reste de mise tant que Square Enix n’aura pas pris la parole officiellement. Les fans les plus optimistes sont donc invités à se préparer à une petite déception, au cas où ce Kingdom Hearts Remake ne serait finalement qu’un doux rêve de plus.

