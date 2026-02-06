Il y a des licences qui semblent avancer à leur propre rythme, hors du temps et des calendriers et des attentes raisonnables. Kingdom Hearts en fait évidemment partie. Et voilà qu’une nouvelle rumeur, relayée par l’insider eXtas1s majoritairement très fiable, vient remettre une pièce dans la machine à fantasmes collectif qui unit les fans de la licence. Non, on ne parle pas juste d’une date de sortie de Kingdom Hearts 4. Ni d’une annonce imminente, mais surtout d’un nouveau jeu, en quelque sorte.

Un remake de Kingdom Hearts aurait leaké

Selon ses informations, Square Enix viserait ni plus ni moins que deux sorties majeures en 2027. D’un côté, Kingdom Hearts 4, celui qu'on voyait déjà devenir une arlésienne avant qu’on ait le temps de le comprendre. De l’autre, un remake complet du tout premier épisode, au nom encore officieux de Kingdom Hearts Relux. Rien d’officiel, donc, et on rappelle comme toujours que les pincettes sont de rigueur jusqu’à une communication de l’éditeur. Ceci dit, ce remake aurait de quoi faire rêver plus d’un fan qui ont suivi Sora, Donald et Dingo dans leurs aventures au fil des années. Kingdom Hearts Relux ne serait en effet pas seulement un simple lifting HD, mais un véritable remake avec de nouveaux assets, des éclairages modernes et des textures retravaillées, tout en conservant l’identité visuelle colorée du jeu de 2002.

L’idée ne serait pas donc de singer le rendu plus réaliste de Kingdom Hearts 3, mais plutôt de proposer une version idéalisée du souvenir que les fans gardent du premier épisode. Un peu comme Crisis Core Reunion l’a fait pour le jeu PSP ou Dragon Quest Treasures pour la licence, qui seraient tous deux explicitement cités comme références graphiques en interne chez Tose Software. Un studio habitué aux collaborations de l’ombre à qui le projet aurait été confié, pendant que l’équipe principale de Square Enix resterait concentrée sur Kingdom Hearts 4. Plus intéressant encore, l’insider soutient que ce Kingdom Hearts Remake serait né des cendres d’un projet mobile annulé. Les modèles et environnements déjà prêts auraient été recyclés pour servir de base à un jeu console plus ambitieux.

Exemple d'améliorations graphiques de Crisis Core Reunion ©Cycu1Youtube

Deux jeux dans la même année ?

Côté contenu, le remake jouerait la carte de la prudence. La structure générale et les mondes emblématiques resteraient en place, mais avec quelques ajouts. Un monde Disney coupé à l’époque, inspiré du Livre de la Jungle, ferait son retour quand La Ville de Traverse gagnerait de nouvelles zones. Et, surtout, une vieille demande des fans serait enfin exaucée : Riku deviendrait jouable, avec des séquences inédites montrant ce qu’il faisait pendant l’aventure de Sora.

Initialement pensé comme une exclusivité Nintedo Switch 2, KH Relux aurait finalement été victime de la stratégie multiplateformes mise en place récemment par Square Enix, compliquant le planning. Une fenêtre désormais située entre fin 2026 et le printemps 2027. Kingdom Hearts 4, lui, viserait un lancement à l’hiver 2027. Deux Kingdom Hearts la même année ? Sur le papier, ça semble improbable. Mais pour célébrer les 25 ans de la série, Square Enix pourrait bien tenter le coup. À condition, bien sûr, que tout cela existe vraiment.

Source : eXtas1s