Après les très mauvaises et tristes nouvelles pour Kingdom Hearts, place à un peu de douceur pour vos oreilles. Comme un ultime vestige d’un projet avorté.

Alors que Kingdom Hearts: Missing Link a été officiellement annulé par Square Enix, un dernier vestige du projet continue de vivre grâce à la communauté : sa bande-son. Depuis le 24 mai, plusieurs extraits musicaux issus de la version bêta ont été mis en ligne, à la grande surprise des fans.

Une bande-son qui refait surface, malgré l’abandon du projet Kingdom Hearts

Le fichier, partagé par l’utilisateur @KHWaterBlock sur X (ex-Twitter), regroupe l’essentiel des musiques entendues pendant la phase de test du jeu Kingdom Hearts: Missing Link . Disponible gratuitement via MediaFire et Google Drive, cette compilation circulait déjà discrètement depuis quelque temps, mais son partage public a rapidement fait réagir la communauté.

Certains fans ont même relayé les morceaux sur YouTube pour permettre une écoute plus accessible, même si la bande-son reste incomplète. Le geste a été massivement salué en ligne, entre nostalgie et frustration de voir ce projet abandonné.

Un travail musical salué

Bien que le jeu ait été annulé, les extraits disponibles témoignent d’un vrai soin artistique. La musique, fidèle à l’ambiance Kingdom Hearts, mélange orchestrations légères et motifs plus mélancoliques. Si l’on ignore encore si Yoko Shimomura était directement impliquée, l’héritage musical de la série est respecté. Les retours des joueurs sont d’ailleurs unanimes : la bande-son était l’un des points forts du projet, et sa diffusion permet au moins de conserver une trace de ce qu’aurait pu être Missing Link.

Pour rappel, Kingdom Hearts: Missing Link devait être un jeu mobile aux mécaniques inspirées de Pokémon GO, mais avec une place importante pour la narration. Son rôle ? Servir de lien entre les derniers événements de Union χ et l’arrivée prochaine de Kingdom Hearts 4.

Mais après plusieurs reports et un développement laborieux, Square Enix a jeté l’éponge. Le studio explique ne pas avoir réussi à concevoir une expérience durable et engageante. L’annulation est donc définitive, et soulève une question : que deviendra le scénario prévu ?

Source : X