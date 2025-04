Cela commençait à devenir inquiétant. Depuis plusieurs mois, le jeu mobile Kingdom Hearts Missing Link avait complètement disparu de l’actualité. Pas d’annonces. Pas de nouvelles images. Et surtout aucun message rassurant de la part de Square Enix. Une situation qui commençait sérieusement à agacer les fans. D’autant plus que Kingdom Hearts 4 reste lui aussi totalement silencieux depuis son annonce il y a déjà trois ans. Mais bonne nouvelle...

Des nouvelles sur le développement de Kingdom Hearts Missing Link

C’est via le portfolio du lead programmeur du jeu que l’on apprend que Kingdom Hearts Missing Link est toujours en développement. Mieux encore, on comprend enfin pourquoi le projet prend autant de temps. Le jeu a tout simplement changé de moteur de développement. Initialement prévu sous Unreal Engine 4, il tourne désormais sous Unreal Engine 5. Un choix ambitieux, mais qui a forcément ralenti le chantier. Adapter un jeu mobile à cette technologie demande du temps et beaucoup de travail d’optimisation. Cela pourrait néanmoins permettre au titre d’offrir un meilleur rendu graphique et une expérience plus moderne sur smartphone.

Autre info intéressante : Missing Link n’est pas un projet sorti de nulle part. Il aurait vu le jour à partir d’une idée développée en interne pendant la production de Kingdom Hearts 3. Cela montre bien que Square Enix prend ce jeu mobile très au sérieux. Ce n’est pas un simple spin-off pour occuper les fans en attendant la suite. En parallèle, l’attente autour de Kingdom Hearts 4 devient de plus en plus longue.

Pas de nouvelle, bonne nouvelle ?

Depuis son annonce en 2022, le jeu principal de la saga reste totalement silencieux. Pas de nouvelles images. Aucun détail sur le gameplay. Pas même une fenêtre de sortie. Une situation qui commence à peser sur la communauté. Certains s’inquiètent même d’un possible développement compliqué en interne. En attendant des annonces officielles, ces nouvelles autour de Kingdom Hearts Missing Link ont au moins le mérite de rassurer.Le projet avance. Il n’est pas annulé. Et il semble même profiter d’un vrai soin de la part des développeurs. Reste à savoir quand Square Enix et Disney se décideront à briser définitivement le silence et à dévoiler davantage sur l’avenir de la licence Kingdom Hearts, aussi bien sur mobile que sur consoles.

Source : KHMLTomorrow