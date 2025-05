Outre Final Fantasy et Dragon Quest, Kingdom Hearts s’est imposé sans mal au Panthéon des JRPG les plus appréciés. Le mélange de la patte Square avec l’univers de Disney a conquis des millions de joueurs, désormais adeptes des scénarios alambiqués de Tetsuya Nomura. Le papa de la saga a un penchant prononcé pour les histoires farfelues qui demandent de regarder un récap et une explication de tous les jeux pour comprendre l’ensemble des tenants et aboutissants. Et chaque épisode compte, même ceux sur mobile, qui s’avèrent systématiquement cruciaux entre chaque épisode numérotés. Les équipes avaient prévu un tout nouveau morceau du scénario avant l’arrivée de Kingdom Hearts 4, mais une mauvaise nouvelle est tombée.

Le prochain jeu Kingdom Hearts est annulé

Avant l’arrivée de KH4, Square Enix avait préparé une petite mise en bouche avec Missing Link, un épisode mobile qui reprenait quelques mécaniques de Pokemon Go et consorts. Un épisode qui pouvait apparaître anecdotique sur le papier, mais les fans avaient hâtes de le découvrir surtout pour son histoire, qui devait être importante pour Kingdom Hearts 4 et le reste de la saga. Malheureusement, après plusieurs reports, le couperet est tombé : le jeu est purement et simplement annulé. « Nous avons pris la lourde décision d’arrêter le développement de Kingdom Hearts Missing Link. Nous souhaitons vous présenter nos plus sincères excuses à celles et ceux qui attendaient son arrivée », explique en préambule Square Enix dans son communiqué officiel.

Les raisons de l’annulation de Kingdom Hearts Missing Link sont simples : le studio n’est pas parvenu à créer une expérience assez satisfaisante pour tenir les joueurs en haleine sur une longue période, malgré plusieurs ajustements et itérations. La décision a alors été prise d’annuler le jeu, qui portera finalement bien son nom. Reste maintenant à savoir ce qu’il adviendra de l’arc narratif qu’il était supposé apporter. Pour rappel, cet épisode devait introduire un nouveau porteur de la Keyblade de Scala ad Caelum, le tout à une époque encore jamais explorée dans la licence.

Connaissant Nomura, l’histoire aurait dû servir à apporter quelques nouveaux éléments narratifs et théories, mais il n’en sera rien. Pas de panique en revanche pour Kingdom Hearts 4, il est toujours sur les rails. « La série Kingdom Hearts continuera. Nous travaillons d’arrache-pied sur KH4 et nous espérons que vous continuerez à soutenir la saga », conclue Square Enix. L’éditeur promet que des nouvelles seront données ultérieurement, ce qui peut être cet été comme dans un an ou plus.

Source : Square Enix